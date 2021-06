Efter 14 påkørsler: Skærper sikkerheden på Lillebæltsbroen

På den ny Lillebæltsbro er der for tiden gang i et større arbejde, da broen skal males. Og nu skal sikkerheden forbedres for dem, der arbejder på broen, og en ny digital tavle og rumlestriber skal medvirke til, at trafikanternes opmærksomhed øges, når de kører forbi det igangværende malerarbejde.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Der er en helt særlig grund til, at det er nødvendigt at skærpe trafikanternes opmærksomhed, fortæller Peter Holt, som er fagprojektleder ved Vejdirektoratet.

- Da vi havde et lignende arbejde i 2020 på den nordlige side af broen, oplevede vi 14 gange, at vores vejafspærring blev påkørt. Så af hensyn til sikkerheden for både trafikanter, og dem der arbejder på broen, har vi besluttet at gøre en ekstra indsats for at forebygge påkørsler, siger han.

En ny digital tavle skal gøre trafikanter opmærksom på, at tre spor bliver til to. Foto: Vejdirektoratet

Fange opmærksomheden på anden vis

De sorte rumlestriber, som er lagt ud på tværs af motorvejen, inden man når op på selve broen, skal sammen med den digitale tavle vise, hvordan trafikanterne skal flette ind fra tre til to spor, lige før de passerer arbejdsområdet på broen.

- Normalt bruger vi faste tavler til at fortælle trafikanterne om den kommende sammenfletning af spor, dem benytter vi fortsat, men ved at supplere med den digitale tavle, håber vi at fange trafikanternes fokus på en anden måde. Ligesom rumlestriberne kan det være med til at skærpe opmærksomheden, siger Peter Holt.

Malerarbejdet forventes at blive afsluttet i september.