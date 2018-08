Efter adskillige brande: 2700 danske biler tilbagekaldes

BMW Danmark tilbagekalder nu knap 3000 biler, da der er fare for, at motoren bryder i brand

Tidligere på måneden annoncerede den tyske bilgigant BMW, at 324.000 biler solgt i Europa ville blive kaldt på værksted på grund af en fejl på udstødningssystemet, der kan føre til, at motoren bryder i brand.

Af de 324.000 har 2700 hjemme i Danmark, og de tvinges nu på værksted, oplyser BMW's pressechef Mette Lolholm.

Det drejer sig om en næsten samtlige modeller med både fire- og sekscylindrede dieselmotorer, der har en fejl på EGR-systemet.

De berørte modeller er 3-, 4-, 5-, 6-, -og 7-serien samt BMW's SUV-modeller X3, X4, X5 og X6 med firecylindrede dieselmotorer, der er produceret mellem april 2015 og september 2016.

Også dieselmotorer med seks cylindre produceret fra juli 2012 til juni 2015 lider under fejlen, oplyser BMW Group i en pressemeddelelse. Danskere med de berørte modeller, vil nu modtage en indkaldelse via Skats motorregister.

Bryder i brand

Tilbagekaldelsen kommer efter, at Sydkorea har oplevet motorbrande i mindst 30 BMW'er fra januar til juli i år.

14. august kom det så vidt, at den sydkoreanske regering forbød kørsel i de berørte modeller, der endnu ikke havde fået udbedret fejlen på et værksted, skriver Bloomberg.

EGR-ventilen sidder på bilens udstødningssystem, og er en vigtig komponent til at sikre en lavere udledning af NOx-gasser fra motoren. Det sker ved, at ventilen leder noget af udstødningsgassen tilbage i indsugningen, og på den måde forbrændes luften endnu en gang, hvilket nedsætter mængden af NOx-gasser, der udledes.

Kølervæske kan antænde

På de berørte modeller er det ifølge BMW en gennemstrømning af kølervæske omkring EGR-ventilen, der er synderen.

Kølervæsken cirkulerer omkring ventilen for at køle den, men kølervæske kan begynde at sive ind i ventilen, hvor kombinationen af de meget høje temperaturer og sod, kan få den til at antænde, hvilket i sidste instans kan føre til en brand i motoren.