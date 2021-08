Efter alvorlige uheld: Myndigheder vil granske Tesla

Amerikanske trafikmyndigheder vil nu officielt indlede en undersøgelse af Teslas Autopilot-system i kølvandet på en række uheld, som har involveret parkerede udrykningskøretøjer.

Undersøgelsen vedrører 765.000 Teslaer solgt i USA, oplyser National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Det skriver flere medier, blandt andre Reuters.

Ifølge NHTSA har Teslas Autopilot problemer med at spotte parkerede udrykningskøretøjer.

NHTSA siger, at de siden 2018 har identificeret 11 uheld, hvori en Tesla med Autopilot slået til har ramt biler ved ulykkesscener, hvor Teslaerne har overset udrykningskøretøjer med tændte blå blink eller andre former for advarselslamper.

Ifølge myndighederne skete de fleste hændelser i mørke. De 11 ulykker har ifølge NHTSA resulteret i 17 tilskadekomne og en dræbt.

Den første registrerede hændelse fandt sted 22. januar i 2018 i Californien, mens den seneste hændelse skete 10. juli i San Diego.

De berørte modeller, som nu formelt skal undersøges, tæller Model S, 3, X og Y i modelårene fra 2014-2021. De 765.000 Teslaer er ifølge Reuters de fleste af de Teslaer, der er solgt i USA siden 2014.

Anden gang

Det er ikke første gang, at Teslas Autopilot er i de amerikanske myndigheders søgelys. I 2016 blev systemet også undersøgt, men dengang blev elbilproducentens system frikendt. Nu skal det så undersøges igen, efter NHTSA mener, at systemet har udfordringer med at opdage stationære udrykningskøretøjer.

Tesla er ikke vendt tilbage på Reuters' henvendelser i forbindelse med sagen.