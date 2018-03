Efter dieseldom: Nu kommer første forbud i populær tysk turistby

Hvis du planlægger at nyde forårssolen i Hamborg med en spadseretur langs Elben eller loppemarked ved Fischmarkt, kan det godt være, du skal genoverveje, hvordan du kommer derned og rundt i byen.

Se også: Middelhavs-stemning i Hamborg

Hamborg, der er Tysklands næststørste by, har som den første meldt ud, at man vil forbyde de mest forurenende dieselbiler på udvalgte strækninger allerede om to måneder.

Det skriver Süddeutsche Zeitung.

Både dieselbiler og lastvogne, der ikke lever op til EU's nyeste miljønorm, Euro 6, vil til en start få forbud mod at køre på 600 meter af Max-Brauer-Allee, der forbinder Altona-bydelen med Sternschanze. Lastvogne under Euro 6 norm skal desuden holde sig fra den store indfaldsvej Stresemannstraße, hvor 1,6 kilometer inddrages til miljøzone.

Jens Kerstan, der er chef for Hamborgs miljøforvaltning, siger til Süddeutsche Zeitung, at de nødvendige skilte kan 'bestilles og opsættes inden for få uger'.

Se også: Indien klar med løsning på forurening: Biler over 15 år skal sendes direkte til skrot

Dom får betydning for flere byer

Hamborgs beslutning blev offentliggjort kort efter forvaltningsdomstolen i Leipzig tirsdag afsagde dom i en opsigtsvækkende sag om, hvorvidt to af Tysklands mest forurenende byer, Düsseldorf og Stuttgart kan indføre restriktioner på byens biler for at nedbringe luftforureningen.

De to byer har - i lighed med flere andre tyske storbyer, store problemer med at holde luftforureningen under EU's grænseværdier, og dommen forventes ifølge Ingeniøren også at få betydning for andre tyske byer, hvor forureningen er for høj.

I sidste ende kan dommen derfor også få betydning for bilsalget, for kun omkring seks af Tysklands 15 millioner dieselbiler opfylder kravene i Euro 6-normerne, skriver Ingeniøren.

I Hamburg vil restriktionerne gælde, indtil den gennemsnitlige forurening med skadelige NOX-gasser når et niveau, der ligger under EU's grænse - vel at mærke uden hjælp fra de foranstaltninger, man nu gennemfører. Forbuddet vil ikke gælde beboere og deres gæster, ambulancer, skraldebiler og bude.

- Kørselsforbuddet skal forstås som den sidste udvej og er ikke tilstrækkeligt til alene at øge luftkvaliteten i Hamborg, siger Anjes Tjarks, gruppeformand for partiet Die Grünen i Hamburg til Süddeutsche Zeitung.

Se også: Avancerede hybridbiler hitter: Forhandlerne har aldrig solgt så mange på en måned