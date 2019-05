Efter dieselskandale: Millioner af biler mangler stadig vigtig opdatering

10,3 mio. biler er siden dieselskandalens udbrud blevet tilbagekaldt for at få opdateret deres software og blive mindre forurenende.

Det har tre ud af fire ejere takket ja til. Men det går trægt med den sidste fjerdedel - svarende til 2,5 mio. biler. Hastigheden på opdateringerne er faldet, og selv hvis det lykkes at give alle 10,3 mio. biler ny software, udgør de kun en lille del af det samlede antal biler på EU's veje, der ifølge Transport & Environment er meget forurenende.

Interesseorganisationen vurderer på baggrund af egne forureningstest, at der i alt er 43 mio. person- og varebiler i EU, der udleder mindst to gange mere end grænseværdierne for de nu forældede NEDC-test, når de testes under mere realistiske forhold.

Det fremgår af en ny analyse fra Transport & Environment, som Ingeniøren har beskrevet.

Stor forskel fra land til land

Ifølge interesseorganisationen er antallet af softwareopdaterede biler steget med 13 procent i løbet af de seneste ni måneder.

Organisationen kalder det en opbremsning i forhold til tidligere og anslår, at det med den nuværende hastighed vil tage næsten to år at opdatere alle 10,3 mio. biler, der er blevet kaldt tilbage.

En del af begrundelsen er ifølge analysen, at tilbagekaldelserne bliver håndteret vidt forskelligt i de europæiske medlemslande. Mens nogle har gjort det obligatorisk at få bilen opdateret, er det frivilligt andre steder.

Det betyder eksempelvis, at 99 procent af alle biler med Volkswagens EA189 motor - en hovedperson i dieselskandalen - har fået en softwareopdatering i Tyskland, mens kun 37 procent af bilerne med denne motor har fået samme behandling i Rumænien.

Også Polen og Kroatien halter ifølge analysen bagud med henholdsvis 45 og 46 procent, mens Danmark indtager en femteplads med 85 procent - kun Portugal, Østrig, Finland og Tyskland er foran på den front.

Tallene er baseret på den data, som EU-kommissionen har til rådighed, men da EU-landene ikke er bundet til at orientere unionen om sine fremskridt, er de muligvis ikke ajourført.

