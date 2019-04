Efter drab: Nu skal Uber-biler måske have lysende taxaskilte

To amerikanske delstater vil nu tvinge delebilstjenester til at markere deres biler ligesom taxaer, så kunderne altid sætter sig ind i den rigtige bil

Et nyt lovforslag, der lægger op til en grundlæggende ændring af delebilstjenester som Uber og Lyfts måde at operere på, er netop lagt på bordet i den amerikanske delstat North Carolina.

Forslaget, der har fået navnet The Passenger Protection Act, lægger blandt andet op til, at delebilerne og deres chauffører underlægges mange af de samme krav, som der stilles til almindelige taxachauffører.

Det skriver Business Insider.

Det betyder, at privatpersoner, der eksempelvis kører som Uber-chauffører om aftenen, kan blive tvunget til at udstyre deres egen bil med et lysende taxaskilt.

Misforståelse førte til drab

De nye krav kommer knap to uger efter, at den 21-årige studerende Samantha Josephson blev myrdet, efter hun havde sat sig ind i den forkerte bil i North Carolina.

Det, hun troede var den Uber, hun havde bestilt, viste sig i stedet at være en tilfældig bil tilhørende 24-årige Nathaniel David Rowland. Ved hjælp af børnelåsen i bilen holdt han hende indespærret og kørte afsted med hende.

Samantha Josephsons lig blev efterfølgende fundet i en skov af en flok jægere.

Nabostaten vil gøre det samme

Foruden de lysende skilte på bilen, kan den nye lovgivning også pålægge chauffører og delebilstjenester at dele langt flere informationer, end de gør i dag.

Eksempelvis skal passagerer og myndigheder kunne se et billede af chaufføren, en beskrivelse af bilen og dens nummerplade samt gemme informationer om, hvor bilen har befundet sig.

Hvis lovforslaget bliver en realitet, vil North Carolina udviske nogle af de ting, der har været med til at adskille delebilerne fra almindelige taxaer.

Også nabostaten South Carolina er i færd med at realisere en lignende lovgivning, der kan påtvinge Uber-chauffører at have refleksive klistermærker på bilen, så eventuelle passagerer ikke er i tvivl om, at det er den rigtige bil, de stiger ind i.

Uber og Lyft har endnu ikke kommenteret på lovforslagene.

