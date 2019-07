Efter flere år med hybrid: Toyota løfter sløret for to elbiler

Toyota har i årevis insisteret på at gå sine egne veje.

Mens konkurrenterne har knoklet for at udvikle elbiler, har den japanske bilproducent holdt sig til hybridteknologi og satset stort på at udvikle brintdrevne biler. En biltype, få andre har turdet eksperimentere med.

Noget tyder dog på, at det er ved at ændre sig. Toyota har annonceret, at man næste år vil introducere sin første elbil, og at endnu en model efter planen skal følge året efter. Der bliver dog ikke tale om personbiler med lang rækkevidde og plads til familien, som er målet for de fleste konkurrenter.

Nej, Toyotas elbiler skal i stedet henvende sig til det arbejdende folk, der har brug for en varebil til byen. Ifølge avisen Ingeniøren bliver første elbil en elektrisk udgave af Toyota Proace varebilen.

Japansk-fransk samarbejde

Det er stadig småt med detaljer om varebilen, dens rækkevidde og pris, men Toyota lover, at den elektriske arbejdsbil bliver lige så rummelig som den dieseldrevne udgave, der har været på markedet i en årrække.

Batteriernes vægt betyder dog ifølge Toyota, at man kan kaste 200 kilo mindre værktøj ind i lastrummet i den elektriske variant.

Den eldrevne Proace er gjort mulig af Toyotas samarbejde med den franske PSA-koncern, der er langt fremme med udviklingen af elbiler. PSA er derfor også på vej med elektriske udgaver af Proace-modellens søskende, Peugeot Expert og Citroën Jumpy.

Ifølge Ingeniøren er rækkevidden heller ikke offentliggjort på de to franske modeller.

Se også: Britisk hyperbil: Hurtig Lotus får knap 2000 hestekræfter og vild pris

Trillinger bliver til firlinger

Det er også samarbejdet med PSA-koncernen, der har gjort elbil nummer to mulig for Toyota.

Den japanske producent sender snart en mindre varebil på markedet kaldet Proace City, der bliver søstermodel til de små, næsten identiske varebiler fra Peugeot, Citroën og Opel. Modellen skal ifølge Ingeniøren bygges samme sted som de andre, og i 2021 vil den i lighed med sine søskende blive udstyret med en elmotor.

Hvad de elektriske kræfter kommer til at betyde for Toyota Proace City, er ikke offentliggjort endnu. Toyota Danmark nøjes med at sige, at lasteevnen og størrelsen på varerummet bliver 'fremragende'.

Med forbrændingsmotor vil Proace City have en lastekapacitet på et ton og kunne fås i to forskellige længder.

Se også: Sidste Corvette med motoren foran: Solgt for 18 millioner