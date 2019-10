Efter flere dødsulykker: - Bilister mangler respekt

Kender du færdselslovens krav til kørsel i jernbaneoverkørsler? Nej? Så er du ikke alene.

Hver tredje danske bilist kender ikke færdselslovens krav til kørsel i jernbaneoverkørsler, og hver anden danske bilist overholder ikke altid loven. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har udført for Dansk Jernbaneforbund.

Det oplyser Dansk Jernbaneforbund i en pressemeddelelse.

Analyseinstituttet Voxmeter har på vegne af forbundet undersøgt danskernes trafikvaner i jernbaneoverkørsler. Konklusionerne er nedslående for trafiksikkerheden, mener Dansk Jernbaneforbund.

- Undersøgelsen bekræfter desværre vores oplevelser fra togenes førerrum: Alt for mange bilister mangler en helt grundlæggende respekt for toget. Et tog vejer mange ton. Det kan ikke bare bremse eller svinge udenom, og det slår uhyggeligt hårdt, siger Preben Steenholdt Pedersen, der er næstformand for Dansk Jernbaneforbund, i pressemeddelelsen.

I juli i år omkom en norsk familiefar og hans søn i en ulykke ved en jernbaneoverkørsel på Djursland. I sommeren 2018 omkom to personer ved en ulykke i en jernbaneoverkørsel ved Sig i Sydvestjylland. Hver eneste uge registrerer Trafikstyrelsen 2,7 nærved-ulykker i Danmark.

Chok for livet

Undersøgelsen afslører desuden, at 83 procent af danskerne undervurderer risikoen for ulykker i en jernbaneoverkørsel. De op mod tre nærved-ulykker, som ugentligt finder sted, har store psykiske konsekvenser for togførerne.

- En ting er de tragiske dødsulykker, som burde være en fortid blot. Men også de mange nærved påkørsler slider på kollegaernes psyke. Det er ved at gå galt to-tre gange om ugen, og hver eneste gang er der en lokomotivfører, der får et chok for livet. Det kan være invaliderende på sigt, siger Preben Steenholdt Pedersen.

Han glæder sig over, at der nu sker noget på området.

- Allerhelst så vi, at alle farlige jernbanekørsler blev sikret bedre. Men det er desværre urealistisk på den korte bane, og det nytter i øvrigt heller ikke meget, hvis bilisterne mangler respekten for toget. Derfor bifalder vi transportministerens planer om en oplysningskampagne på området. Men på sigt er kampagner ikke nok - sikkerheden skal højnes, slår Preben Steenholdt Pedersen fast.

Det siger loven

Når hver tredje ikke har styr på loven om krav til kørsel i jernbaneoverkørsler, er det måske en god idé med en genopfriskning.

- Trafikanter, der skal passere jernbaneoverkørsler, skal udvise særlig forsigtighed. Færdsel over jernbaneoverkørsel må ikke finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Kørende skal afpasse hastigheden, således at standsning om nødvendigt kan ske før sporene. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold, står der i færdselslovens paragraf 5.

Du finder hele loven her.

