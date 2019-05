Efter heftige dagbøder: Antallet af uforsikrede køretøjer styrtdykker

Nye gebyrer for at eje et uforsikret køretøj har fået tusindvis af danskere op af sofaen

29. januar tegnede tusindvis af danskere en ufrivillig og meget dyr forsikring på det køretøj, de hidtil havde forsømt at tegne den lovpligtige ansvarsforsikring på.

Denne dato trådte nye regler nemlig i kraft, der pålagde ejerne at betale 250 kroner om dagen i gebyr. Den ubehagelige udsigt til en hastigt stigende gæld har imidlertid virket. Siden er antallet af uforsikrede køretøjer raslet ned.

Da Folketinget sidste år vedtog de nye regler, var der omkring 50.000 køretøjer uden forsikring på de danske veje. Nu er antallet faldet til 15.000, viser en opgørelse, som Gjensidige Forsikring har fået lavet hos Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).

70 mio. kroner om året

DFIM er den garantifond, der står for at betale erstatning til tilskadekomne eller for skader forvoldt af et køretøj uden forsikring. Når fonden dækker erstatningen, lægger den i princippet blot ud for ejeren, der herefter står i gæld til DFIM.

De danske forsikringsselskaber har hidtil udgjort hovedparten af fondens økonomiske rygrad. Ifølge en pressemeddelelse fra Gjensidige Forsikring har den konstellation kostet selskaberne over 70 mio. kroner om året, og håbet er, at de nye regler kan tage lidt af det økonomiske pres.

Det fortæller direktør for skadeafdelingen i Gjensidige Forsikring, Henrik Sagild.

- Jeg er meget tilfreds med, at gebyrerne har vist sig at have en så positiv indvirkning allerede, for det bør ikke være bilister med den lovpligtige ansvarsforsikring, der skal bruge deres forsikringspræmie til at betale for de uforsikrede, siger han i pressemeddelelsen.

20.000 har tegnet forsikring

Allerede inden de første rudekuverter fra DFIM begyndte at dumpe ind af hoveddøren hos danskerne, havde mange taget affære.

Mens knap 50.000 køretøjer manglede forsikring 27. november 2018, stod kun 26.868 tilbage uden forsikring 21. januar i år. Og 29. januar stod blot 23.400 ejere til at modtage det første dagsgebyr, skrev DFIM dengang i en pressemeddelelse.

Ifølge opgørelsen, som Gjensidige Forsikring har fået lavet hos garantifonden, har i alt 20.000 ejere fået tegnet en forsikring, mens de resterende har valgt at afmelde deres køretøj.

Har man ikke fået købt en forsikring eller afmeldt sit køretøj, vil man på nuværende tidspunkt have oparbejdet en gæld til DFIM på 29.750 kroner.

