Efter nye regler: 30.000 danske bilister har fået bøde

Tre måneder efter et nyt europæisk samarbejde gjorde det muligt for EU-lande at sende bøder direkte hjem til danske bilister, er over 30.000 danskere blevet registreret i forbindelse med forseelser i Europa

Siden et nyt EU-direktiv 1. juli trådte i kraft, er risikoen for, at mange tusind danskere har fået færdselsbøder fra andre EU-lande sendt direkte til deres postkasse, steget gevaldigt. Direktivet gjorde det muligt for udenlandske myndigheder at slå op i det danske motorregister, så myndighederne kunne sende bøder direkte hjem til danske bilister, der havde overtrådt trafikregler i andre EU-lande.

Indtil videre er det sket intet mindre end 30.661 gange, viser en aktindsigt hos Rigspolitiet, som Gjensidige Forsikring har fået udleveret.

Det oplyser Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

Førhen var det sådan, at de øvrige EU-lande første skulle kontakte de danske myndigheder, som herefter skulle sende bøden videre. Besværet ved den proces samt en bagatelgrænse på bøder under 520 kroner gjorde, at danske bilister ofte kunne slippe for at betale. Men de mange opslag i det danske motorregister tyder på, at det nu hører fortiden til.

Og selvom det er ærgerlige penge at skulle betale, er det nye samarbejde positivt for trafiksikkerheden i både Danmark og resten EU, mener skadedirektør i Gjensidige Forsikring, Henrik Sagild.

- Det er præcis lige så farligt at køre for stærkt eller uden sele i andre lande, som det er i Danmark, og derfor skal man følge reglerne på samme måde som herhjemme - både for sin egen og for ens medtrafikanters skyld, siger Henrik Sagild i pressemeddelelsen.

Flest hændelser i Tyskland

Størstedelen af opslagene i det danske register er sket i Tyskland, der tegner sig for lidt over 20.000 opslag, ligesom langt størstedelen af de samlede opslag drejer sig om hastighedsoverskridelser i de 21 EU-lande, der er med i ordningen.

Henrik Sagild peger på, at fordi reglerne går begge veje, bliver sikkerheden også større på vejene herhjemme.

- Det nye samarbejde gælder også sådan, at danske myndigheder kan sende en bøde direkte hjem til en tysker, der kører for stærkt i Danmark, og derfor er samarbejdet også med til at øge trafiksikkerheden herhjemme, hvilket er glædeligt, siger Henrik Sagild.

Danmark, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig er med i samarbejdet.

Bedre kameraer ved Kiel

Et af de steder, hvor man kan risikere at få en fartbøde er ved motorvejsbroen hen over Kieler-kanalen i Tyskland.

Her skal nye og bedre stærekasser sikre, at fartsyndere også kan få bøder i dårligt vejr.

På broen varierer hastighedsgrænsen nemlig efter vindforholdene. Normalvis er hastighedsgrænsen 100 km/t. hen over broen, men stormer det, er højeste tilladte hastighed 60 km/t. Det kunne de gamle fartmålere dog ikke finde ud af at tage højde for, så uanset vejret blev bilister kun blitzet, hvis de kørte over 100 km/t. Men fra 18. november forventer myndighederne at aktivere det nye måleudstyr, der tager højde for nedsatte fartgrænser udløst af hårdt vejr.

Bøderne ligger på mellem 10 og 600 euro.

