Efter ulykke: Så mange køretøjer er væltet på Storebæltsbroen

Hver gang 360.000 lastbiler har passeret Storebæltsbroen, er ét køretøj væltet.

Det lyder muligvis ikke af så meget, men det svarer cirka til, at et køretøj er væltet tre gange om året i broens 21-årige levetid. Mere end 23,4 millioner lastbiler har passeret broen siden åbningen i 1998, og Sund & Bælt har indtil nu noteret 65 tilfælde, hvor et køretøj er væltet på grund af vind.

Det har selskabet, der står for driften af Storebæltsbroen, oplyst til Ingeniøren efter ulykken mandag 14. januar, hvor en tom lastbil væltede på broen.

Politisk flertal vil ændre regler

Mandagens ulykke, der lukkede Storebæltsbroen i begge retninger i flere timer, fik reglerne for vindfølsomme køretøjer på den politiske dagsorden på Christiansborg.

Ifølge DR vil et politisk flertal bestående af SF, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti nu ændre reglerne, så det bliver muligt at give kørselsforbud på Storebæltsbroen til de høje og lette køretøjer, når vinden er kraftig.

Som reglerne er i dag, kan chaufføren af et vindfølsomt køretøj selv vælge, om han eller hun vil tage chancen og køre over broen i kraftigt blæsevejr.

Når vindhastigheden overstiger 10 meter i sekundet, bliver chaufførerne advaret med gule blink og skilte på Storebæltsbroen. Ryger hastigheden herefter op på 15 meter i sekundet, frarådes de vindfølsomme køretøjer at køre over, men vi skal helt op over 25 meter i sekundet, før de bliver tvunget til at stoppe.

I det tilfælde bliver broen nemlig lukket for al trafik.

Sund & Bælt arbejder på sagen

14. januar var en af de dage, hvor skiltene ved Storebæltsbroen frarådede lette køretøjer at krydse. Men hos Sund & Bælt havde man ifølge DR allerede på det tidspunkt en dialog med politiet om, hvorvidt det skulle være muligt at forbyde de vindfølsomme køretøjer at køre over broen.

Selskabet bag Storebæltsbroen er angiveligt selv i gang med at undersøge, hvordan sikkerheden kan forbedres, og her spiller antallet af instrumenter, som man kan hive frem under dårlige vejrforhold, en ikke uvæsentlig rolle. Sund & Bælt har dog afvist at kommentere på undersøgelsen overfor Ingeniøren.

Heller ikke transportminister Ole Birk Olesen (LA) har omfavnet debatten, men blot 'noteret' den.

- Jeg har noteret mig ønsket om at undersøge reglerne for høje og vindfølsomme køretøjers trafik på Storebæltsbroen nærmere, og jeg vil derfor drøfte spørgsmålet med Folketingets transportordførere snarest, skriver Ole Birk Olesen til DR.

