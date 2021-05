Efterlyser skrappere krav til disse biler

Udledningerne fra nye varebiler er ikke faldet over de seneste tre år som følge af for bløde CO2-krav, viser et nye studie.

Således viser data fra den europæiske miljøorganisation Transport & Environment (T&E), at EU-emissionsreglerne er så vage, når det gælder varebiler, at de fleste varebilsproducenter kan imødekomme kravene uden at sælge en eneste nul-emissions varebil.

Samtidig stiger antallet af hjemmeleverancer af pakker og diverse, og derfor er varebiler også den hurtigst stigende udleder af emissioner inden for transportbranchen.

Det skriver Reuters.

- Vi står over for en farlig cocktail med stigende salg af varevogne og høje udledninger fra varebilerne. Standarder, der trådte i kraft i begyndelsen af 2020, skulle gøre varevognene renere, men producenterne har ikke behøvet at gøre noget for at leve op til dem, siger James Nix, som er fragtchef hos T&E, i en pressemeddelelse.

- Med ynkelige CO2-mål bliver boomet i e-handel et mareridt for vores planet, siger han.

Lavt salg af elektriske varebiler

De samlede emissioner fra varebiler er steget med 58 procent siden 1990. Med stigningen i e-handel og flere hjemmeleverancer er emissionerne alene fra år 2012 til i dag steget med 60 procent.

Samtidig var kun to procent af det samlede antal varebiler solgt i EU sidste år elektriske. Til sammenligning var hver tiende personbil elektrisk.

T&E forventer, at salget af elektriske varebiler vil ligge mellem to og otte procent i år 2029, medmindre EU øger kravene til CO2-mål for varebiler.

- Elektriske varebiler giver økonomisk mening. Men producenterne har ikke incitamenterne til at sælge dem, siger James Nix.