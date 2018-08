Ejer i usædvanlig appel: Vil betale tyv 1,8 mio. for sin sjældne bil

Sænket undervogn, flere lys i fronten og et tag, der er barberet otte centimeter ned.

Det er bare nogle af de ændringer, som får Thomas Rosiers Mercedes-Benz 300 SL til at skille sig ud. Eller rettere skille sig mere ud, for 300 SL-modellen er allerede et både sjældent og fascinerende syn med sine mågevingedøre og voluminøse coupéformer.

Desværre for den 54-årige iværksætter og bilforhandler sprang bilen dog også i øjnene på en ukendt biltyv, da den 11. august stod parkeret på pladsen foran et hotel ved Nurbürgring racerbanen i Tyskland.

Magasinet Bild skriver, at Thomas Rosier havde besøgt racerbanen for at deltage i et klassisk løb, da bilen den efterfølgende nat blev stjålet.

Fars gamle bil

Ifølge Bild er bilen 12,7 millioner kroner værd, og eftersom den ind til videre ser ud til at være sportløst forsvundet, har ejeren udlovet en usædvanligt høj findeløn til den, der måtte bringe bilen tilbage til ham. Og det gælder også tyven selv.

- Kære biltyv, vær venlig at giv mig min bil tilbage. Jeg vil betale dig 250.000 euro kontant for det, siger Thomas Rosier til Bild.

Grunden til, at bilforhandleren er villig til at give, hvad der svarer til 1,8 millioner danske kroner for bilen, er angiveligt, at den har stor følelsesmæssig betydning for ham.

- Min far købte den i 1986. Tre år senere solgte han den for at opbygge en bilforhandler fra provenuet. Og for to år siden bragte jeg så bilen tilbage fra USA, siger han til magasinet.

Optimeret til racerløb

Selv om stelnummeret sikkert er det samme, har hans fars gamle bil dog fået et helt nyt udseende. Bilen begyndte sin tilværelse som grafitgrå med rødt læderinteriør, men ifølge mediet Hemmings besluttede en tidligere ejer sig for at lave bilen helt om i 1999.

Bilen blev malet sort og fik foruden de føromtalte ændringer monteret et bur, et enkelt sidespejl og nye kofangere.

Den tidligere ejer gik efter at optimere bilen til racerløb, og mågevingedørene blev derfor udstyret med hver sin bule, så der trods den lavere taglinje stadig var plads til at have styrthjelm på.

Dertil kom interiøret, der blev beklædt med noget så specielt som strudselæder - bilens ejer levede angiveligt af at opdrætte netop strudse.

For speciel til at sælge videre

De mange specielle ændringer får den nuværende ejer, Thomas Rosier, til at frygte, hvad der nu kan ske med bilen.

- Det er næsten umuligt at sælge den på det frie marked. Jeg er bange for, at den vil blive hugget op i dele. Det ville være en skam, siger han til tyske Bild.

Bilforhandleren har oprettet emailadressen diebstahl300sl@classic-sterne.de, som han håber, personer med kendskab til bilens nuværende placering vil bruge til at kontakte ham.

