Ejeren snydt: Tyv gav den som køber og stak af med luksusbil

Første møde med en ny bil er vigtigt. Det er her, man skal se, lugte og ikke mindst høre bilen, man er interesseret i, så man er sikker på, den er alt det, man har drømt om.

Derfor var det da også okay, da en midaldrende bilkøber i weekenden spurgte sælgeren af en fem år gammel Audi A6, om han måtte høre motoren.

De to mødtes lørdag formiddag på en parkeringsplads ved outletcentret i udkanten af Ringsted for at diskutere en mulig handel af den luksuriøse bil. Men det var tilsyneladende ikke intentionen om at lære bilen at kende, der drev bilkøberen til at spørge ejeren, om han ville starte motoren.

Da ejeren var steget ud for at tale motor med den potentielle køber, udnyttede sidstnævnte muligheden til at hoppe ind. Og inden ejeren kunne nå at reagere, var bilen ude af rækkevidde. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Se også: Konkurrencen skærpes: Populær elektrisk bybil kan løbe længere

Kig efter 'BW 19 771'

Audien, der er sort og muligvis stadig kører rundt med nummerpladen 'BW 19 771', er nu efterlyst sammen med køberen - der efterhånden har prøvekørt bilen længe nok til blive betegnet som tyv.

Politiet beskriver ham som en lyshåret mand mellem 50 og 55 år, der er cirka 185 cm høj og dansk af udseenede. Han er desuden solbrændt og var lørdag formiddag iført kasket, lang grå frakke og 'fine' spidse sko.

Hvis man ser bilen, kan politiet kontaktes på telefon 114. Er man i tvivl om, hvorvidt en bil muligvis er efterlyst, kan man til hver en tid tjekke det på appen POLITI.

Se også: Fik parkeringsbøde for at taste et 'U' for meget: Nu har bilist vundet i retten