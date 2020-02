Ejet af royal: Køb vanvids-Lamborghini for 40 millioner

Den saudiarabiske kongefamilie har gennem årene været genstand for kontroverser, men hvis ikke det er et minus for dig, hvem der tidligere har ejet din nye, brugte bil, så kan du nu købe en Lamborghini Veneno Roadster, som tidligere har været ejet af et medlem af den royale familie i Saudi Arabien.

Det er auktionshuset RM Sotheby's, som sælger den vanvittige Lamborghini på auktion i Paris.

I alt blev der kun bygget ni Lamborghini Veneno Roadstere, og dette er eksemplar nummer to fra den italienske superbilsproducent.

Den lukkede udgave af modellen blev introduceret tilbage i 2013 som en fejring af Lamborghinis 50 års jubilæum.

Foruden det futuristiske design er Veneno-modellen udstyret med en 6,5 liters V12-motor, som producerer i alt 750 hk. Det er 50 hk mere end i den originale Aventador LP700-4.

Accelerationen fra 0-100 km/t er overstået på 2,9 sekunder, og topfarten er imponerende 355 km/t.

Billederne fra RM Sotheby's afslører, hvilket segment af kunder de forsøger at sælge bilen til. Foto: RM Sotheby's

Som ny

Men de fire lukkede biler var ikke nok for Lamborghini, så derfor besluttede de at bygge ni åbne udgaver med tilnavnet Roadster.

Eneste forskel på de to modeller er, at Veneno Roadster er 50 kg tungere end den lukkede udgave, for Veneno Roadster kan levere de samme vilde præstationer.

Denne bil, som sættes til salg på RM Sotheby's auktion i Paris 5. februar, er eksemplar nummer to af Veneno Roadster. Den blev fra ny solgt til et medlem af Saud-familien, som er den royale familie i Saudi Arabien. Bilen er lakeret i Matte Black-farven med grønt interiør.

Mange brugtvognsforhandlere skriver med mere eller mindre troværdighed i bilannoncer, at den bil, de sælger, er som ny. Men her må man sige, at der er noget om det. Siden denne bil forlod fabrikken i Sant' Agata, har den nemlig kun kørt 450 km.

Auktionsprisen er vurderet til at kunne lande på helt op til 5,5 millioner euro, svarende til 41 millioner kroner.

Med tanke på, at der kun er produceret ni eksemplarer af denne vilde Lamborghini, kan prisen formentlig godt stige i fremtiden.

