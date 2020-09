Eks-verdensmester køber vanvittig elbil

Når man har vundet verdensmesterskabet i motorsportens fineste klasse, Formel 1, så ved man godt, hvordan man kører hurtigt i en bil. Lige netop de evner får eks-F1-køreren Nico Rosberg brug for, når han på et tidspunkt får leveret den nye elektriske bil, som han har valgt at investere i.

Der er tale om et eksemplar af elbilen Rimac C_Two. Den kroatiske elbilproducent blev verdenskendt for et par år siden, da den tidligere 'Top Gear'-vært Richard Hammond forulykkede i en Rimac Concept One under optagelserne til bilprogrammet 'The Grand Tour'.

Rimac C_Two er bil nummer to fra bilproducenten, og Nico Rosberg bliver ejer af én af de i alt 150 eksemplarer, der skal bygges. Det oplyser Rimac i en pressemeddelelse.

C_Two er ligesom Concept One en 100 procent elektrisk bil, som er udstyret med et batteri på 120 kWh, som driver to elektriske motorer.

I alt yder C_Two 1914 hk og 2300 Nm, hvilket er nok til at sende C_Two fra 0-100 km/t på kun 1,85 sekunder, og accelerationen stopper først ved topfarten på 412 km/t.

Faktisk var det allerede tilbage i 2019, at Nico Rosberg var forbi fabrikken i Sveta Nedelja i Kroatien, og her besluttede han sig for at købe en Rimac C_Two. Nu har han været forbi fabrikken igen for at konfigurere, hvordan hans kommende elbil skal se ud.

- For os er det en ære, at Nico har valgt at blive en del af Rimac Automobili-familien. Nico er en fantastisk fyr hele vejen igennem - som racerkører, bæredygtig entreprenør, teknikelsker og fremtidsfokuseret individ forstår han præcis, hvad vi gerne vil opnå med C_Two. Vi vil sætte nye standarder for præstationer ved brug af avanceret elektrisk teknologi, siger Mate Rimac, stifter og direktør i Rimac Automobili, i pressemeddelelsen.

- Vi har bygget denne bil næsten helt fra bunden af vores team her i Kroatien. Og at have en af verdens bedste racerkørere til at give os den endegyldige blåstempling af vores bil ved at købe én er en fantastisk følelse, siger han.

Først i år 2021 vil Rimac Automobili begynde at levere de 150 biler til Nico Rosberg og de øvrige kunder. Historien melder ikke noget om, hvad bilen koster.

