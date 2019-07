Ekspert er bekymret: Ny bilteknologi kan være livsfarlig

'Kør bil, når du kører bil'. Det mantra har de fleste nok hørt før, når trafikorganisationer og myndigheder har ført kampagner, som har opdfordret trafikanter til at lade mobiltelefonen ligge under kørsel og holde øjnene på vejen.

Men bilens egen teknologi kan faktisk udgøre en lige så stor fare, mener en svensk bilekspert, der advarer mod brugen af de mere og mere populære trykfølsomme skærme - touchscreens - som bilproducenter installerer i næsten alle nye biler.

Det skriver TV2.dk på baggrund af en blog af den svenske biljournalist og -ekspert Håkon Matson.

Han har i over 30 år været biltester og -reporter hos svenske Dagens Industri, Expressen og TV4, ligesom han også har været præsident for Årets Bil i Europa.

Tidligere betragtede han digitale touchscreens som noget, der ville forbedre trafiksikkerheden, men nu er han af en helt anden oplevelse.

- Skærmene bliver større, stadig flere funktioner kan styres fra menuer, undermenuer og under-undermenuer på skærmene. Du skal bare plotte en adresse ind i navigationen, bare ringe til en kammerat, bare justere temperaturen, bare skifte radiokanal eller justere indstillingerne af massagen i sædet. Det stjæler farligt meget opmærksomhed fra vejen, skriver Håkan Matson på sin blog.

- Jeg troede, at mange af funktionerne ville gøre livet om bord i bilen mere komfortabelt og sikkert. I virkeligheden er det blevet det modsatte, skriver han.

Ifølge TV2 henviser han til forskning fra den amerikanske bilorganisation AAA, som har vist, at det kan tage op mod 24 sekunder at skifte radiokanal og op mod 40 sekunder at taste en adresse ind i GPS-systemet.

'Underbelyst'

Hos Rådet for Sikker Trafik er man godt klar over, at touchscreens i biler kan give udfordringer i trafikken.

- Området er underbelyst. Men vi kan godt frygte, at vi kommer til at se mere uopmærksomhed i trafikken fremover på grund af touchscreens, siger Jeppe Holm Gudmandsen, pressekonsulent hos Rådet for Sikker Trafik, til TV2.

Til mediet understreger FDM, at det altid er bilistens ansvar at sørge for at holde øjnene på vejen, når man kører.

