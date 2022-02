El-motorcykler til Danmark: Så langt kan de køre

Elbilerne er blevet så populære, at næsten hver femte nye bil i januar i år var 100 procent elektrisk.

Samtidig vokser udbuddet af elbiler eksplosivt, men helt så hurtigt er det ikke gået blandt de tohjulede.

Nu får landets motorcyklister dog nye muligheder for at vælge elektriske mc'er. Gleerup Leasing har nemlig valgt at hive flere forskellige modeller fra det italienske mærke Energica til landet. Der er tale om el-motorcykler, som byder på pæn rækkevidde og fornuftig ladetid.

Og hvis man skal dømme ud fra, hvor i Italien motorcykelproducenten har hjemme, er der lovende takter fra Energica.

Den elektrisk mc-producent er nemlig fra Modena-området, hvor også Ferrari, Lamborghini, Maserati og Ducati har hjemme.

Forskellige modeller

Energica har tre forskellige motorcykler i deres program, som hedder henholdsvis Eva Ribelle, Ego og EsseEsse9, og modellerne kan klare op til 246 km på en opladning ved blandet kørsel. Ladetiden er 60 minutter.

Den hurtigste af de elektriske motorcykler fra Energica kan sprinte fra 0 til 100 km/t på 2,6 sekunder, mens topfarten ligger på 200 km/t. Den maksimale ydelse er 171 hk, mens momentet ligger på 215 Nm. I Danmark kan el-motorcyklerne fra Energica fås til en startpris på 199.900 kroner.