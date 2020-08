Elbil i vildt forsøg: Så langt kørte den på en opladning

I mange år har man ikke kunnet snakke om elbiler også uden at forholde sig en anelse til termen 'rækkeviddeangst'. Nu er bilproducenter, måske bedst eksemplificeret ved Tesla, blevet så gode til at bygge batterier og elbiler, som kan køre så langt på en opladning, at angsten for at løbe tør for strøm ikke behøver at være så dominerende længere.

Nu har bilgiganten Volkswagen testet, hvor langt deres nye elbil ID.3 reelt kan køre på en opladning i helt normal trafik, men dog uden at give den specielt meget gas.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

Testbilen var en ID.3 1st-Edition Pro Performance med et 58 kWh batteri, og den formåede på en enkelt batteriopladning at tilbagelægge en strækning på 531 kilometer fra Zwickau til Schaffhausen. Den officielle rækkevidde for modellen er opgivet til 420 kilometer, så det lykkedes altså for VW at overgå den officielle rækkevidde med over 100 kilometer og helt præcist 26 procent.

Med til historien om de 531 kilometer hører dog også, at VW placerede en specialist i økonomisk kørsel bag rattet og desuden på motorveje placerede sig bag lastbiler for mindre vindmodstand.

Føreren var schweizeren Felix Egolf, som er såkaldt 'hypermiler'. Det såkaldte 'hypermiling' er et koncept, som har sin oprindelse i USA, og som beskæftiger sig med maksimalt opnåelig effektiv, besparende kørsel med serieproducerede biler.

Brugte ni timer

Den rekordsættende køretur kan ikke direkte sammenlignes med en dagligdags køretur, men viser alligevel noget om, hvor meget man kan hive ud af et batteri i en elbil, hvis man kører fornuftigt - og har rigtig god tid.

Udover bilens tekniske egenskaber er det frem for alt førerens besparende kørestil, der er den væsentligste faktor i jagten på rækkevidderekorder. I tråd med det valgte Felix Egolf også konstant at slippe speederen og lade ID.3 rulle. Og når han kørte på motorvej, bestræbte han sig på at køre i læ af forankørende lastbiler.

Rekordkøreturen fandt sted på 44 procent motorvej og 56 procent landevej. Gennemsnitshastigheden lå på 56 km/t. Alt i alt brugte Felix Egolf cirka ni timer på at køre fra Zwickau til Schaffhausen.

