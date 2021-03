Elbil imponerer i test: Sikreste bil nogensinde

Moderne biler bliver mere og mere sikre. I fjor skærpede Euro NCAP kravene til nye biler, så de skulle præstere bedre for at score topkarakter. Årets første test fra det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP viser, at nye biler har, hvad der skal til.

Faktisk præsterer elbilen Polestar 2, som er den ene af de to testede biler, det samlet set bedste Euro NCAP-resultat til dato.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Testens to biler, kinesisk byggede Polestar 2 og spanske Cupra Formentor, scorer begge fem sikre Euro NCAP-stjerner.

- Det er to meget flotte resultater. Ikke mindst Polestar 2 har på alle parametre en tårnhøj sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter. Kollisionssikkerheden for både børn og voksne er helt i top, men også de nye sikkerhedssystemer imponerer, siger Søren W. Rasmussen, som er FDM's repræsentant i Euro NCAP.

- Kinesiske biler havde tidligere en tvivlsom sikkerhed, men som Polestar viser, prioriteres den nu anderledes højt. Det er positivt, da vi forventer at se langt flere kinesiske biler på det europæiske marked, siger han.

Nu går det stærkt: Så hurtigt kan ny elbil lade

Kommer til Danmark

Er man på jagt efter den sikreste bil i Euro NCAP's historie, var der gode nyheder i slutningen af 2020. Her bekræftede Polestar nemlig, at de nu officielt kommer til Danmark.

Polestar oplyste i den forbindelse, at de forventer at åbne for ordrer i nye lande - herunder Danmark - i sensommeren i år, og at de første leveringer af biler til kunder vil finde sted i starten af fjerde kvartal.

Nu er dette bil-logo forbudt: Kan du se hvad det ligner?