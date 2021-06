Elbil med vild ladning kommer til Danmark

Vil man gerne have en elbil med superhurtig opladning, er der gode nyheder fra Hyundai.

Bilproducenten oplyser, at deres nye elbil, Ioniq 5, lander hos de danske forhandlere inden udgangen af juli måned.

Hyundai Danmark oplyser desuden, at 'langt over 500' har valgt at forudbestille elbilen.

Bilen er baseret på Hyundais E-GMP-platform, og elbilen er en af de første biler i verden med et batterisystem på op til 800 volt. Det sikrer blandt andet en lynhurtig opladning, hvor man kan få strøm til 100 km på fem minutter. På 18 minutter kan batteriet lades fra 10 til 80 procent strøm.

- I de seneste år har mange fokuseret på elbilernes rækkevidde, og hvor langt de kan køre på et fuldt opladt batteri. Men hvor lang tid det tager at lade kommer til at fylde endnu mere fremover, lyder forventningen fra Annegrethe Skovby, som er pressechef for Hyundai Danmark, i en pressemeddelelse.

Vandt ladetest

Ioniq 5 fås med to forskellige batteristørrelser på 58 kWh og 72,6 kWh. Priserne for den mindste pakke begynder ved 319.995 kr., og her får man baghjulstræk og en rækkevidde på op til 384 km. Med batteripakken på 72,6 kWh er rækkevidden på op til 481 km, og her starter priserne ved 339.995 kr.

I en nylig test fra Norsk Automobilforbund, NAB, blev Hyundai Ioniq 5 kåret som den hurtigste ladende elbil blandt i alt 21 modeller.

I testen, som dog ikke er videnskabelig, ladede elbilen til 80 procent strøm på 19 minutter.