Elbil med vild rækkevidde

Mercedes-Benz har allerede flere elbiler i modelprogrammet, men der er grund til at bide mærke i, hvad den nye EQS byder på. For ligesom vi har været vant til, at teknologien fra topmodellen Mercedes S-Klasse løbende drypper ned til billigere Mercedes-modeller, kan vi formentlig forvente, at teknikken og udstyret fra elbilen EQS vil finde vej til mere prisvenlige elbiler i de kommende år.

Nu har Mercedes-Benz offentliggjort de danske priser på elbilen EQS, der kan fås med en rækkevidde på op til 743 km.

Mercedes-Benz EQS kommer i to forskellige udgaver, nemlig 450+ og 590 4Matic, og den gode nyhed for de, der gerne vil have lang rækkevidde, er, at den billigste version har den længste rækkevidde.

450+ kan nemlig køre op til 743 kilometer på en opladning, og prisen begynder ved 1.049.998 kr. Den mere kraftfulde 580 4Matic kan køre 661 kilometer på en opladning, og her indledes prisen ved 1.489.998 kr.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Kabinen i EQS er domineret af den gigantiske skærm, der løber i hele bilens bredde. Foto: Mercedes-Benz

Elbilen bliver en luksuriøs komfortbil. Foto: Mercedes-Benz

Kompromisløshed

Den nye EQS har i topversionen 523 hk og firehjulstræk, og når der skal ny strøm på batteriet, kan modellen lades med op til 200 kW. Her kan opladningen fra 10 til 80 procent klares på 31 minutter.

- Den ny EQS kan bedst betegnes som elbilernes S-Klasse, for her er der virkelig tale om en model, der repræsenterer kompromisløshed i alle aspekter. Og samtidig er EQS et lysende eksempel på, at den grønne omstilling ikke kun er en nødvendig udfordring, men også en fantastisk mulighed for at skubbe grænserne for innovation og teknologi siger Simon Lindegaard, salgschef hos Mercedes-Benz Danmark, i pressemeddelelsen.

EQS er den fjerde Mercedes EQ-model.