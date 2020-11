Elbil vinder igen: Her er Årets Bil i Danmark

Elbilen Volkswagen ID.3 er blevet kåret som Årets Bil 2021.

Det er andet år i træk, at en elbil kåres som Årets Bil i Danmark, og VW ID.3 vandt i år foran Seat Leon og Toyota Yaris på henholdsvis anden- og tredjepladsen. Bag kåringen står foreningen Danske Motorjournalister.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Bilejerorganisationen mener, at årets vinderbil udmærker sig på mange punkter trods et par ridser i lakken.

- Trods visse skønhedsfejl er der samlet set tale om en elbil, der kan stort set alt det, man forventer af en moderne bil. Den varsler godt nyt for fremtidens bilkøbere og viser i praksis, at det at køre i en elbil både kan være sjovt, komfortabelt og økonomisk attraktivt. Og som Euro NCAP-testen viste, er sikkerheden i top, siger Søren W. Rasmussen, FDMs biltekniske redaktør.

Tæt felt

I år var finalefeltet som noget nyt udvidet fra de normale fem biler til syv.

Få point endte med at skille Seat Leon på andenpladsen og Toyota Yaris på tredjepladsen.

Derudover var feltet kendetegnet ved, at kun én af bilerne, nemlig BMW 4-serie, i øjeblikket ikke fås i en elektrificeret udgave som enten hybrid eller ren elbil.

- Bilerne i årets finalefelt repræsenterer på hver deres måde den bilverden, vi netop nu har foran os. Der er to rene elbiler, en enkelt der både fås som el-, benzin- og dieselbil, en hybridbil og to plugin-hybrider samt en enkelt såkaldt muskelbil. Og netop den blanding af koncepter afspejler de valg, forbrugeren står overfor, når der skal vælges en ny bil. For få år siden var elbiler en sjældenhed, men om få år vil det nok være svært at få øje på andet end elbiler, siger Søren W. Rasmussen.

VW ID.3 er tyske Volkswagens første elbil bygget fra bunden. Den først blev lanceret i Danmark i efteråret, har altså overbevist juryen om dens kvaliteter. Modellen blev den mest solgte elbil i oktober og næstmest solgte i september.

Årets Bil i Danmark 2021 Sådan blev pointene fordelt

1. VW ID.3 - 150 point 2. Seat Leon - 122 point 3. Toyota Yaris - 114 point 4. Peugeot 2008 - 91 point 5. BMW 4-serie - 64 point 6. Honda e - 63 point 7. Renault Captur - 56 point

