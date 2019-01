Elbilens helbred er lukket land: Danske forskere finder løsning

Batterierne er med stor sandsynlighed den del på eldrevne biler, som har fået mest opmærksomhed de seneste år.

Gode batterier er afgørende for acceptabel rækkevidde og ladetid, og producenterne har investeret store summer i at møde forbrugernes forventninger. Men køber man en brugt elbil, kan det ikke desto mindre være svært at vide, om batteriet stadig er i lige så god form, som da det var nyt.

Ifølge bilistorganisationen FDM har man som forbruger hidtil måttet stole på informationerne i bilens infotainmentsystem og de aflæsninger, som et autoriseret værksted kan lave. Der har med andre ord ikke været nogen testmetode, der kunne give en uafhængig vurdering.

Før nu. FDM er gået sammen med Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, synskæden Applus og virksomheden Lithium Balance, der specialiserer sig i batteristyring, om at udvikle en særlig tester, der kan gå uden om producenternes sikkerhedssystemer og helbredstjekke elbilernes batteripakker.

'Ikke altid retvisende'

Testeren, der har fået navnet Batnostic, fungerer som en almindelig strømlader, men er koblet til et computerprogram. Under opladningen undersøger programmet, hvordan batteriet arbejder, og de informationer kan en computer efterfølgende trække nogle konkrete svar ud af.

- Når vi har data om bilens opladning, bliver det kørt igennem en større matematisk granskning. Her kan vi, ved at regne på og sammenligne med data fra andre biler og battericeller, komme med et bud på elbilbatteriets tilstand, siger Lasse Stenhøj Kofoed, konsulent hos Teknologisk Institut, til FDM.dk.

Den prototype, som parterne har udviklet, har angiveligt allerede påvist, at informationerne i elbilens infotainmentskærm ikke altid stemmer overens med batteriets reelle stand. Det fortæller Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef i FDM's økonomiske og politiske sekretariat.

- Man kan få en idé om batteriets tilstand i bilens infotainmentsystem, men det er fabrikantens egen udlægning af sandheden, og vi ved desværre at det ikke altid er retvisende, siger han til FDM.dk.

Fremtidens brugtmarked

Selv om det er lykkes parterne at udvikle en tester, der fungerer efter hensigten, så er der stadig et stykke vej til, at den vil være at finde på værksteder og i synshaller. For at udvikle en kommerciel udgave skal parterne nemlig bruge yderligere økonomisk støtte. Kommer den, forventer FDM at have testeren klar til brug i 2020.

Håbet er, at man med Batnostic kan modvirke den stigende tendens til, at bilproducenterne holder oplysninger om deres biler for sig selv. Torben Lund Kudsk peger på, at informationerne om batteriet eksempelvis vil være til gavn for fremtidens brugtmarked.

- Vi står foran en udvikling, hvor der kommer flere og flere af de her elbiler, og her bliver det af afgørende betydning for gensalgsprisen på sådan en bil, hvilken tilstand batteriet er i, siger Torben Lund Kudsk til FDM.dk.

