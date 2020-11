Elbiler er årsagen: Bilgigant skal bruge færre medarbejdere

Om fem år er Daimler-koncernen, som blandt andet råder over Mercedes-Benz, en mindre koncern end i dag.

Sådan lyder meldingen fra Daimler-chefen Ola Kaellenius til Reuters.

Årsagen til udviklingen er elbiler, siger chefen.

- Over de næste fem år vil vi blive en mindre koncern. Vi vil se fundamentale ændringer i det industrielle fodaftryk i forhold til drivlinjer, siger han til mediet.

Han oplyser samtidig, at jobs vil forsvinde i industrien, fordi det tager kortere tid at bygge en elbil i forhold til at bygge en benzin- eller dieselbil.

En elbils batteri og motor har således omtrent 200 komponenter, mens man finder mindst 1400 dele i eksempelvis en benzinmotor og gearkassen, hvorfor sidstnævnte tager længere tid at bygge.

Så fed kan en elbil også være

Flere ressourcer

Ifølge Daimler-chefen er det nødvendigt i forhold til den grønne omstilling af bilindustrien, at der frigøres ressourcer ved blandt andet at have færre ansatte, mens der skal en ny type medarbejdere til.

- Vi ansætter mange nye softwareingeniører, eksperter i batterikemi og elektrificering, siger Ola Kaellenius.

Gigant laver 6 nye elbiler: Over 700 km i rækkevidde

Mange forbinder Mercedes-Benz med luksus og komfort, men noget kunne tyde på, at det ikke udelukkende vil være fokus i fremtiden.

- Der er efter vores opfattelse ingen tvivl om, at det aftryk, som disse produkter sætter på jorden, skal være mindre, siger Kaellenius, der lægger op til, at Daimler i fremtiden i højere grad vil defineres af bæredygtighed og effektivitet.

400.000 jobs

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt kan omstillingen til elbiler og elektrificerede biler koste op mod anslået 400.000 jobs i den tyske bilindustri.

Som nævnt skyldes det, at der skal bruges færre hænder til at producere elbiler i forhold til benzin- og dieselbiler, men ifølge Financial Times hænger det også sammen med, at størstedelen af bilbatterier, som er et af de vigtigste og dyreste elementer i en elbil, bliver produceret i Asien, og det er medvirkende til at skabe færre jobs i Tyskland.

Historisk beslutning: Nu siger bilgigant farvel til dette