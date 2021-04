Elbiler er ikke nok: Sådan vil bilgigant blive grønnere

Den tyske bilgigant Mercedes-Benz har store planer, når det gælder elektriske biler. Mærket har allerede lanceret flere forskellige elbiler og vil i de kommende år sende flere elektriske modeller på gaden.

Men for at nå mærkets mål om at blive en CO2-neutral bilproducent er elbiler ikke i sig selv nok.

Derfor vil Mercedes-Benz fra år 2022 udelukkende bruge elektricitet, som kommer fra vedvarende energi som eksempelvis sol-, vind- og vandenergi, til fabrikantens lokationer, og det skridt skal bidrage til mere bæredygtig produktion på alle mærkets fabrikker.

Det oplyser Mercedes-Benz i en pressemeddelelse.

Gælder hele verden

Den bæredygtige strøm skal blandt andet leveres af tyske solcelleanlæg og vindmøllefarme, og selvom produktionen af bæredygtig energi foregår på tysk jord, gælder omstillingen for fabrikker i hele verden, understreger Mercedes-Benz.

Den CO2-neutrale omstilling er en del af en større plan. ‘Ambition 2039’ er navnet på Mercedes-Benz’ langsigtede forretningsstrategi, og allerede i 2030 vil plug-in hybrid-modeller og elbiler udgøre mindst halvdelen af det globale salg af personbiler, mens fabrikanten sigter mod at tilbyde et komplet CO2-neutralt modelprogram senest i 2039.