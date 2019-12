Elbiler lader for længe: Nu kommer der nye regler på p-pladser

Ligesom en benzin- eller dieselbil skal have brændstof i tanken for at kunne køre, så skal der være strøm på batteriet på en elbil, før den fungerer.

I Københavns Kommune er der dog visse udfordringer for elbilejere med at få plads ved laderne. Derfor tager Københavns Kommune midt i denne uge hul på en forsøgsordning, så der i hverdagene på 24 elbilpladser er tidsbegrænsning på tre timer.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Formålet er at skabe større rotation på pladserne, så elbil-ejerne får bedre mulighed for at få strøm på deres biler ved en ladestander.

Parkerer for længe

Årsagen er, at Københavns Kommune igennem det seneste år har modtaget et stigende antal henvendelser fra elbilejere, der ikke kan komme til at lade deres elbil op, fordi pladserne er optaget i lang tid af andre biler.

Nu vil kommunen gerne gøre det lettere for elbil-ejere at få adgang til en ladestander, hvorfor en tidsbegrænsning på tre timer på 24 elbilpladser skal sikre en hurtigere udskiftning på pladserne, der alle er placeret i fire af byens mest trafikerede områder, hvor der er størst behov.

Tolv af pladserne er placeret på hhv. Østerbro, Nørrebro og Vesterbro, der får fire pladser hver med tidsbegrænsning, mens de øvrige tolv pladser er placeret tre steder i Indre By.

Tidsbegrænsningen gælder på hverdage i tidsrummet fra klokken 8-19. Forsøgsordningen skal køre i et halvt år, hvorefter kommunen vil evaluere, om den har virket efter hensigten. De nye regler gælder fra midten af uge 50, når de skilte, der angiver reglerne er sat op.

Fra årsskiftet bliver det gratis for elbiler at parkere på alle kommunens pladser i betalingszonerne, hvilket også er besluttet med henblik på at understøtte en klimavenlig udvikling.

