Elbiler presser elnettet: Regningen kan både blive billig og meget dyr

Regeringens mål, om at der i 2030 kører én mio. el- og pluginhybridbiler rundt på vejene, kan sende det danske elnet på hårdt arbejde.

Skal målet realiseres, kræver det en udbygning af elnettet, og det kan både gøres forholdsvis billigt og meget dyrt. Det konkluderer brancheorganisationen Dansk Energi i en ny rapport, som Ingeniøren har beskrevet.

Hemmeligheden ligger i, at en stor del af elnettet allerede står til at skulle udskiftes inden for de næste 10 år - uagtet elbilernes indmarch på de danske veje. Udnytter man situationen på den måde, som Dansk Energi anbefaler, vil regningen for at gøre elnettet klar til elbiler lande på tre mia. kroner.

Gør man ikke dette, kan regningen til gengæld ende på helt op mod 19 mia. kroner. Begge dele skal lægges oven på de 29 mia. kroner, som Dansk Energi vurderer, at udskiftningen af elnettet i forvejen kommer til at koste frem mod 2030.

Ejerne skal belønnes

Den 'billige' løsning, som Dansk Energi taler for, går ud på at indrette elnettet sådan, at elbilerne ikke lader op i samme nu, vi putter dem i stikkontakterne.

I stedet skal det være muligt for elselskaberne at fjernstyre opladningen, så den i stedet lægges om natten, hvor der ikke er så stor rift om strømmen som eksempelvis om aftenen.

For at få elbilejerne med på den idé foreslår Dansk Energi, at det skal være muligt at belønne ejerne, når de giver elselskaberne lov til at styre opladningstidspunktet. Det kræver dog ifølge Ingeniøren, at selskaberne må variere deres priser efter, hvornår på døgnet, bilejerne bruger elnettet.

Alternativet er ifølge brancheorganisationen at opgradere elnettet, så alle elbiler kan lade på samme tid - i lighed med i dag. Det vil give ejerne mere frihed, men vil også sende regningen op på føromtalte 19 mia. kroner.

En politisk beslutning

I alt vil der i det tilfælde skulle investeres intet mindre end 48 mia. kroner i elnettet inden 2030 - mod 32 mia. kroner med fjernstyret opladning. Ifølge direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard, skal den konklusion dog tages med et forbehold:

- Vi synes, at vi skal gå efter det intelligente scenarie. Men der er en risiko, for eksempel for at elbilerne kan komme hurtigere end ventet, eller at elbilejerne får en anden adfærd, end vi forudser. Derfor ved vi heller ikke rigtigt, om 32 mia. kroner er tilstrækkeligt, siger han til Ingeniøren.

Med til rapporten hører et dokument med anbefalinger, der er rettet mod Christiansborg. Overfor Ingeniøren kalder Lars Aagaard det en 'politisk beslutning', hvordan elnettet skal indrettes, og han afviser i samme åndedrag, at elselskaberne kan investere de tre mia. kroner uden at have politisk opbakning til det.

