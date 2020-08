Måske skal bilejere i fremtiden vænne sig til, at der skal skiftes dæk på bilen lidt oftere. I hvert fald når flere og flere begynder at køre elbiler, for en tysk undersøgelse viser, at elbiler slider dæk hurtigere end benzin- og dieselbiler.

Det skriver norske DinSide.

Ifølge den tyske undersøgelse fra AutoServicePraxis vil en elbil, som kører på normale dæk, slide dem 30 procent hurtigere end en benzin- eller dieselbil, som kører på tilsvarende dæk.

Det vil altså sige, at man i en elbil skal forvente at kunne køre 30 procent færre kilometer, inden dækkene skal udskiftes, hvis man har fået helt almindelige dæk på bilen.

- Batteriet i elektriske køretøjer er meget tungt. Denne vægt fører til hurtigere slid af dæk, siger Dr. Burkhard Wies fra Continental ifølge det norske medie.

- På grund af det højere drejningsmoment fra starten, som elbiler har, og det højere tryk slides dæk, der ikke specifikt er tilpasset kravene fra elbiler, hurtigere, siger Wies.

Brug specielle dæk

Dr. Burkhard Wies fortæller, at presset på dækkene i elbiler svarer til det, man ser hos biler med meget store og stærke dieselmotorer. Han understreger, at det er vigtigt, at elbilejere får monteret dæk, som er specielt tilpasset elbiler.

Hos den norske importør af Nokian-dæk er de lige nu i gang med at foretage deres egen test af dækslitagen fra elbiler.

- Indtil videre har vi ikke konstateret en lige så kraftig reduktion i dækkenes rækkevidde, som den tyske rapport viser, siger Kjertil Røssel, produktchef hos den norske Nokian-importør, til DinSide.

- Men det er klart, at batterierne i en elbil vejer meget, og det er noget, som kan bidrage til øget dækslid. Derudover har elbiler et betydeligt højere drejningsmoment, og det er heller ikke gunstigt for slitagen på dækkene, fordi der kommer mange hårde accelerationer, siger Røssel.