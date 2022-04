Elbiler slider på dækkene

Det er godt for mange ting at køre elbil, og for den enkelte forbruger kan der ofte også være penge at spare på at køre 100 procent elektrisk frem for en fossilbil.

Men køber man en elbil, skal man måske overveje at sætte en anelse flere penge af i budgettet til indkøb af nye dæk.

Hos dæk- og autoservicekæden Euromaster viser en rundspørge hos centerledere i hele landet, at elbiler ofte bliver kørt på en måde, der slider dækkene hurtigere.

Det oplyser Euromaster i en pressemeddelelse.

En af de centerledere, der oplever, at elbiler er hårdere ved dækkene, er Michael Guldbæk Larsen fra Euromaster i Aalborg.

- Selv en familievenlig elbil er en tung bil i sammenligning med f.eks. en benzinbil. Samtidig er hovedparten af alle elbiler markant hurtigere end den bil, som de fleste kommer fra. Og de to ting tilsammen kan have stor betydning for, hvor hurtigt man risikerer at skulle udskifte sine dæk, siger han.

Kører mere friskt

Foruden den tungere vægt peger Michael Guldbæk Larsen på elbilernes flere kræfter som en del af forklaringen på det hårdere dækslid.

- Mit gæt er, at mange ikke rigtig tænker over, at de kører mere friskt til i deres nye elbil, både når de sætter i gang og i sving. Men den høje vægt og forholdsvis heftige acceleration slider bare dækkene mere, og det er folk nok ikke helt klar over, siger han.

Tidligere har en tysk undersøgelse vist, at en elbil, som kører på helt almindelige dæk, vil slide dem 30 procent hurtigere end en benzin- eller dieselbil på tilsvarende dæk. Også her var den højere vægt og de flere kræfter forklaringen.