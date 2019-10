Elbiler stiger markant i pris: - Det er helt forkert

Fra nytår stiger prisen på populære elbiler markant. Et helt forkert signal, mener FDM, der forudser et fald i salget af elbiler, hvis ikke politikerne griber ind

Går du i tanker om at købe en elbil, kan det være fornuftigt at slå til inden årsskiftet. Fra nytår risikerer man nemlig prisstigninger på op mod 104.000 kroner på de mest populære elbiler. Det viser beregninger, FDM har lavet på baggrund af tal fra bilimportørerne, skriver FDM i en pressemeddelelse.

Prisstigningerne skyldes, at afgifterne på elbiler fra årsskiftet stiger fra 20 til 40 procent. Stigningen rammer i første omgang dog kun elbiler over 400.000 kroner, da en stigning af bundfradraget også næste år vil betyde, at elbiler under 400.000 kroner reelt vil være afgiftsfritaget.

Konkret vil afgiftsstigningen ramme mindst fire ud af ti af alle solgte elbiler i de første ni måneder i 2019. Eksempelvis vil en Tesla Model 3 Performance fra årsskiftet stige med 18.142 kroner, mens købere af Tesla Model 3 i Long Range Dual Motor-udgave skal betale 4524 kroner mere. En Tesla Model X Long Range stiger med hele 104.222 kroner.

- En prisstigning på 18.000 kroner for en bil til ca. 500.000 kroner virker måske ikke voldsom - men signalværdien i at gøre klimavenlige biler dyrere er både stor og forkert, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM, i pressemeddelelsen.

- Nye EU-regler betyder, at bilproducenterne skal sænke gennemsnitsudledningen på de biler, de sælger i hele EU. Derfor er de nødt til at sælge nogle elbiler, og her vil de vælge de markeder, hvor det er nemmest at afsætte bilerne. Med endnu højere afgifter på elbiler bliver Danmark et langt mindre attraktivt land for bilproducenterne, end vi allerede er, siger Ilyas Dogru.

Grafik: FDM

Stiger snart mere

Hos FDM mener de, at elbilsalget risikerer at gå i stå igen. Allerede fra 2021 stiger afgiften på elbiler nemlig yderligere fra 40 til 65 procent og samtidig fjernes bundfradraget.

Konkret betyder det, at alle elbiler, også de modeller der i dag reelt er afgiftsfritaget, stiger markant i pris. Køber man den nye VW ID.3, som forventes at blive en populær elbil, er den oplyst til at koste 335.000 kroner i 2020. Allerede fra 2021 vil den samme bil stige til ca. 368.907 kroner - altså en stigning på næsten 34.000 kroner.

- Der er ingen tvivl om, at det vil få stor betydning for det spirende salg af elbiler, som vi risikerer igen at gå i stå. Det skete sidst man begyndte at lægge afgifter på elbiler. Desværre har regeringen i sit finanslovsudspil ikke lagt op til at imødegå prisstigningerne. Det så FDM ellers gerne, siger Ilyas Dogru.

- Konsekvensen af dyrere elbiler vil sandsynligvis være, at bilproducenterne i første omgang vil prioritere lande uden afgifter, hvor elbilerne er billigere og dermed nemmere at sælge, siger han.

Der var ved udgangen af september solgt 3916 elbiler i Danmark i år. Det svarer til 2,25 procent af det samlede bilsalg i 2019.

