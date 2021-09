Elbilmærke vil ind i markant flere lande

Der er fart over feltet hos det kinesisk-ejede bilmærke Polestar, som har rødder og globalt hovedkvarter i Sverige.

Polestar oplyser, at de vil bredere ud på det globale marked, og at de inden udgangen af 2022 vil kunne købes i 30 forskellige lande.

Tilbage i juli meldte Polestar ud, at de vil fordoble antallet af lande, som de sælger biler i, fra 9 til 18, og nu lyder det så, at de vil etablere sig på yderligere 12 markeder inden udgangen af 2022.

Polestar er et brand, som er nært beslægtet med Volvo, og det betyder, at man som Polestar-ejer kan få serviceret sin bil hos en Volvo-forhandler.

Det er blandt andet én af grundene til, at Polestar kan udvide antallet af lande, de sælger biler i, hurtigt.

- Helt afgørende for kunderne er, at vores servicenetværk allerede er på plads, således at de kan føle sig trygge, siger Thomas Ingenlath, adm. direktør i Polestar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses elbilen Polestar 2. Arkivfoto: Niels Friis

De nye lande, som Polestar vil ind i, tæller blandt andet nye markeder i Mellemøsten, inklusive Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater, ligesom Polestar også vil ind i Luxembourg og Island.

I Danmark blev der alene i august i år indregistreret 113 eksemplarer af elbilen Polestar 2, hvilket blandt andet var flere end Volkswagen Passat og Mercedes-Benz EQA.

Polestar producerer foruden elbilen Polestar 2 den coupéformede hybridbil Polestar 1, som dog kun vil blive bygget i 500 eksemplarer. Polestar vil i fremtiden være 100 procent elektrisk.