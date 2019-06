Elcyklen erstatter bilen på halvdelen af turene

Hvordan får man flere til at lade bilen stå uden at gøre indhug i deres personlige frihed?

Det spørgsmål diskuteres i disse tider vidt og bredt, og i Sverige har man nu muligvis fundet svaret. Sidste år fik svenskerne nemlig en statsfinansieret rabat på køb af elcykler, som fik antallet til at eksplodere. Og nu viser det sig så, at de ny elcykelejere i mange tilfælde hopper på cyklen i stedet for at starte bilen.

Det skriver mediet NyTeknik.

I en ny rapport fra svenske Trafikverket konkluderer myndigheden, at 'brugen af elcykel erstatter bilen i omkring halvdelen af tilfældene'. Og når ejerne ikke lader bilen stå, er det i stedet offentlig transport, den almindelige cykel eller gåbenene, elcyklen erstatter.

103.000 nye elcykler

Konklusionen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som det svenske miljøbeskyttelsesagentur har lavet blandt dem, der sidste år søgte om at få tilskud til køb af en elcykel.

Det fremgår ikke, hvor mange, der har svaret i undersøgelsen, men i alt 77.488 svenskere fik sidste år del i den såkaldte 'elfordonspremie'. Med denne indvilgede staten i at betale 25 procent af cyklens pris - dog maksimalt 10.000 svenske kroner.

Ifølge Trafikverket var tilskuddet en medvirkende årsag til, at salget af elcykler steg til 103.000 cykler i sæsonen 2017/18 - 35 procent flere end i den foregående sæson.

Kan aflaste trafikken

Trafikverkets rapport konkluderer også, at elcyklen i højere grad udfylder bilens plads i mindre byer og på landet sammenlignet med storbyer, og at mænd er mere tilbøjelige til at lade bilen stå til fordel for elcyklen end kvinder.

Ifølge Rami Yones, der er ordfører i Det Nationale Cykelråd i Sverige, kan det stigende antal elcykler være med til at aflaste trafikken.

- Hvis en større andel vælger elcyklen frem for bilen eller den kollektive trafik, indebærer det en kapacitetsaflastning. Det er i sig selv godt for miljøet, for det er belastende at bygge ny infrastruktur. Nytteværdien skal derfor måske ikke findes i elcyklen alene, men i den aflastning, som den giver den øvrige trafik, siger han til NyTeknik.

Det er ikke længere muligt at få det statslige tilskud til køb af elcykler i Sverige.

