Elektriske biler vil koste 400.000 jobs

Mere end 400.000 jobs i Tyskland kan forsvinde over de næste ti år, når bilindustrien skal transformere sig mod at bygge flere elektriske biler. Det viser en rapport sanktioneret af den tyske regering, som understreger de udfordringer Europas største økonomi står over for.

Det skriver Financial Times.

I værste tilfælde kan transformationen ifølge mediet resultere i, at op mod 1 procent af den samlede tyske arbejdsstyrke på over 40 millioner vil miste deres job, hvis bilproducenter som Volkswagen og Daimler bliver tvunget til at importere komponenter for at opnå målene for salg af elektriske biler.

Størstedelen af bilbatterier, som er et af de vigtigste og dyreste elementer i en elbil, bliver produceret i Asien, og det er medvirkende til at skabe færre jobs i Tyskland.

Desuden består elbiler typisk af færre komponenter end biler med forbrændingsmotorer, og det vil medvirke til, at produktionen af bilerne vil blive mere automatiseret og kræve færre hænder.

Ifølge undersøgelsen, som er udarbejdet af en fokusgruppe hos National Platform on Future Mobility (NPM), er det afgørende for den tyske bilindustri, at hele værdikæden i en bilproduktion bevares i Tyskland, hvis det skal lykkes at bevare jobs og den industrielle værdiskabelse i Tyskland.

I fjor offentliggjorde tyske bilproducenter og underleverandører mere end kommende 50.000 fyringer i industrien på grund af transitionen til batteridrevne biler.

Lige nu beskæftiger Tysklands bilindustri mere end 800.000 ansatte, mens sektoren skaber yderligere tre millioner jobs hos underleverandører og lignende.

Kritik af tallet

Hvis de tyske bilproducenter skal undgå milliardbøder fra Bruxelles, skal de i løbet af de kommende to år bygge hundredtusindvis af emissionsfrie køretøjer.

Den tyske regering ønsker, at landets bilproducenter skal producere op mod ti millioner batteridrevne biler inden udgangen af årtiet. Som det ser ud lige nu, står rene elbiler kun for knap to procent af alle nyregistrerede biler i Tyskland.

Foreningen VDA, som repræsenterer Tysklands bilproducenter, har kritiseret NPM-undersøgelsen for at henvise til et 'ekstremt scenarie'. VDA forventer, at omtrent 88.000 jobs vil forsvinde på grund af overgangen til elektriske biler i samme periode.

En af de tyske bilgiganter, som satser hårdt på elbiler, er Volkswagen. VW har for nyligt offentliggjort, at de forventer at have rundet 1,5 millioner producerede elbiler i 2025, og at Volkswagen Group samlet investerer 33 milliarder euro, svarende til cirka 246 milliarder kroner, i disse bestræbelser inden 2024.

