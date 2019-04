Elektrochok: Teslas salg styrtbløder som aldrig før

Elbilfirmaet er dog stadig overbevist om, at de vil nå målet for året

I årets første kvartal kunne elbilfabrikanten Tesla registrere et massivt fald i salget, det største fald i firmaets historie. Amerikanerne tror dog stadig på, at de når at sælge nok til at nå målet for året.

Det fortæller CNN Business.

Omtrent 63.000 biler blev leveret til kunderne i løbet af årets første tre måneder, og det er et fald på 31 procent i forhold til kvartalet inden. Det er første gang i knap to år, at Teslas salg er faldet fra et kvartal til det næste, og samtidig er dykket det største fald i Teslas salg nogensinde, fortæller CNN Business.

Ifølge mediet udgør det en væsentlig bekymring for Tesla, som er tvunget til at sælge mange biler for at kunne nedskrive deres massive gæld. I en offentliggørelse siger Tesla, at de regner med, at de stadig kan nå at levere de 360.000 til 400.000 biler, som er målet for 2019.

Tesla registrerer først et salg, når en bil er blevet leveret til kunden, for det er først der, at Tesla får alle pengene for bilen. Derfor reflekterer salgstallene ikke, hvor stor efterspørgslen er på deres modeller lige nu.

Populær ny model

For nyligt er de første eksemplarer af Teslas nyeste bilmodel, Model 3, begyndt at rulle ud på de danske veje, og netop Model 3 er der, hvor Tesla skal hænge deres hat, hvis de skal finde noget positivt i salgstallene for første kvartal 2019.

Ud af de i alt 63.000 Teslaer, som blev leveret til kunder fra januar til og med marts, er cirka 50.900 en Model 3, mens 12.100 er enten en Model S eller en Model X.

Logistiske udfordringer

Årsagerne til, at salget har været udfordret, har ifølge CNN Business flere forklaringer.

For det første kæmpede Tesla hårdt for at få gennemført mange salg i slutningen af 2018, fordi køberne i USA så kunne benytte sig af en skattefordel, som gjorde, at køberne skulle betale mindre for deres Teslaer, men den skattefordel er blevet halveret i 2019.

For det andet har Tesla haft logistiske udfordringer med at få transporteret og sejlet Model 3-biler til Europa og Kina, hvor de for første gang er blevet leveret i første kvartal 2019. Det forventes derfor, at 'et stort antal biler' vil blive solgt i årets andet kvartal. Tesla fortæller, at 10.600 biler var i transit, da første kvartal sluttede.