Elon Musk kan score 13,3 milliarder

Det går godt for Tesla, og det giver nu den adm. direktør mulighed for at købe bilproducentens værdifulde aktier til en god pris

Det seneste år har forretningsmanden Elon Musk kunne se sit livsværk Tesla vokse så meget, at det i dag overgår samtlige andre bilproducenter i verden målt på markedsværdi.

Det udløser en belønning, men ikke af den knitrende og vandmærkede slags, vi andre måske ville forvente i hans sted. Elon Musk modtager nemlig ingen løn hos Tesla, men får i stedet mulighed for at købe aktier i selskabet for en favorabel pris.

Det er en ordning, der netop nu kunne blive ganske indbringende for forretningsmanden. Hvis han udnytter muligheden og efterfølgende sælger aktierne til markedspris, vil han kunne tjene 2,1 mia. dollar – svarende til 13,3 mia. danske kroner.

Det skriver Reuters.

Det ville f.eks. gøre det muligt for Elon Musk at købe knap 36.500 eksemplarer af Tesla Model 3 på danske plader. En bil, der ifølge nyhedsbureauet har en stor del af æren for Teslas nuværende succes.

I løbet af det seneste år er værdien af bilproducentens aktier steget med over 500 procent, skriver Reuters. Mens Elon Musk vil kunne købe aktierne for 350 dollar stykket, skal andre derfor lægge 1600 dollar. Forretningsmanden må til gengæld finde sig i et loft: Han kan 'kun' købe 16,9 mio. aktier til den lave pris.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt Elon Musk forventes at gøre brug af muligheden.

Han fik samme chance tilbage i maj, hvor han bl.a. blev belønnet for, at Tesla nåede en markedsværdi på 100 mia. dollar. Her var belønningen ifølge CNBC cirka 775 mio. dollar værd – svarende til knap fem mia. kroner.

