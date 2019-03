Elton Johns røde raket skal sælges

360 italienske V12-heste bag førersædet, en vægt på 1560 kilo og en højde på bare 1,1 meter.

Hvis Elton John tilbage i begyndelsen af 1970'erne havde ønsket sig en bil, der kunne sende ham på samme type tidløse rejse, som han sang om i 'Rocket Man', så ville Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer ikke være noget dårligt bud. Bilen kunne ganske vist ikke flyve, men var med sin tophastighed på 280 km/t. noget af det tætteste, man dengang kom en raket godkendt til offentlig vej.

Den britiske sanger havde dog allerede nået stjernerne, da han bestilte bilen i 1973. Samme år havde han udgivet albummet 'Goodbye Yellow Brick Road', og nu skulle der øjensynligt lige så meget smæk på bilen som på beatet til 'Saturday Night's Alright (For Fighting)'.

Noget tyder dog på, at han sjældent tog sig tid til at tænde lunten. Bilen har frem til i dag kørt bare 16.000 kilometer, og nu skal den under hammeren hos auktionshuset Bonhams.

Det skriver The Sun.

Zero hour 1 PM

Ifølge Bonhams var Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer både verdens dyreste og hurtigste bil, da den i sin tid blev introduceret. Det velansete auktionshus har vurderet, at bilen vil indbringe mellem 2,2 og 2,6 mio. kroner, når den bliver sendt afsted mod en ny ejer 7. april klokken 13.00.

Eller zero hour 1 PM, som Elton John nok nærmere ville kalde auktionstidspunktet.

For de penge får man en af de bare 58 højrestyrede eksemplarer af Ferrari 356 GT4 Berlinetta Boxer, som blev bygget til det britiske marked. Man får en bil, hvis kombination af Ferrari-rød lakering, sæder i cremelæder og bourdeaux-indtræk på instrumentbordet er udvalgt af et af 1970'ernes helt store stilikoner.

Og så får man selvfølgelig den Voxson-radio, som sammen med aircondition udgjorde sangerens to tilvalg på bilens ekstraudstyrsliste.

Se også: Björn Borgs klassiske sportsvogn sat til salg

En del af en samling

Bonhams skriver i salgsopslaget, at motoren i den røde Ferrari er blevet minutiøst renoveret hos en specialist for syv år siden, og at der følger papirer med, der daterer sig helt tilbage til 1977. Auktionshuset går så langt som til at kalde bilen 'en af de allerbedste eksemplarer, der i øjeblikket er på markedet'.

Det fremgår ikke at salgsopslaget, hvor mange år, bilen har været i Elton Johns hænder. The Sun spekulerer dog i, at bilen har været en del af sangerens bilsamling, og at det også er begrundelsen for det lave tal på triptælleren.

Ifølge The Telegraph begyndte Elton John at samle på dyre vogne i begyndelsen af 1970'erne, og selv om især Aston Martin havde hans interesse, så sneg den auktionsaktuelle Ferrari sig tilsyneladende også ind.

I 1988 havde han ifølge avisen 14 biler, og i 2001 var samlingen vokset til 28.

Se også: 81 glemte klassikere gravet frem: Skal på auktion denne weekend