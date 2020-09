Én bil standset for 11 lovovertrædelser

Nordjyllands Politi standsede forleden to unge mænd i en bil ved et vejarbejde, og selvom deres fartoverskridelse på 40 procent i sig selv var nok til en frakendelse af kørekortet for den ene, sluttede det slet ikke der for de unge mænd.

Det skriver Nordjyllands Politi i et facebookopslag.

Artiklen fortsætter under opslag ...

De to unge mænd blev spottet af en civilpatrulje ved et vejarbejde på motorvej E45 ved Svenstrup. Her må man køre 80 km/t, men de to unge mænd blev målt til at køre 116 km/t.

I sig selv er en hastighedsoverskridelse på 40 procent ved et vejarbejde nok til, at man mister kørekortet, men det skulle blive meget værre for de unge mænd.

Da patruljen signalerede til føreren af bilen, at de skulle holde ind til siden, begyndte de to unge mænd i stedet at bytte plads i bilen - mens de kørte.

- Et livsfarligt og hasarderet stunt - men det lykkedes dem dog, hvorefter de standsede og holdt ind til siden, skriver Nordjyllands Politi i opslaget.

Se også: Særligt her bliver der kørt alt for stærkt på skoleveje

11 sigtelser

Nu havde begge mænd kørt bilen, og derfor blev de begge to sigtet for, at ingen af dem havde kørekort til personbil. Derudover benyttede ingen af dem sele, da de byttede plads, og begge havde ført bilen til fare for deres medtrafikanter. Desuden var de begge påvirket af euforiserende stoffer, og det endte med, at de i alt blev sigtet for 11 overtrædelser.

Nordjyllands Politi ved endnu ikke, hvor stor mændenes bøde bliver, men kalder den 'betragtelig'.

- Lad denne sag være et fuldkomment eksempel på, hvad du ikke skal gøre i trafikken, skriver Nordjyllands Politi i opslaget.

Se også: Rigspolitiet stærkt bekymret