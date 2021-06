Én bilmodel er særligt populær

Der bliver købt rigtig mange opladelige biler for tiden, og hos Ford må de være ekstra begejstrede for den udvikling

I maj var mere end hver fjerde solgte nye bil opladelig, enten som plug-in hybrid eller som elbil.

Således udgjorde de to biltyper samlet set 27,8 procent af de 16.825 nye biler, der blev indregistreret i maj.

Og hos Ford Danmark er de nok godt tilfredse med, at der bliver købt mange opladelige biler, for det er blandt andet én af bilgigantens modeller, som er med til at drive salget frem.

I maj kom der 3524 nye plug-in hybrider ud på danske plader, og ud af dem var 642 eksemplarer af modellen Ford Kuga. Dermed var Forden klart det mest populære valg inden for plug-in hybrider, efterfulgt af Toyota Rav4 med 278 eksemplarer og Peugeot 3008 med 168 eksemplarer.

Faktisk blev Ford Kuga den mest solgte bil overhovedet i maj med i alt 647 nye eksemplarer af SUV'en på danske plader. Andenpladsen gik til Citroen C3 med 610 eksemplarer.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Her er top 10 over de mest populære plug-in hybrider i maj. Grafik: De Danske Bilimportører

Volkswagen populær blandt elbilerne

Efter januar og februars lidt sløje elbilsalg, er der kommet mere gang i elbilsalget de seneste måneder. 1153 nye elbiler kom ud at køre i maj, hvilket svarer til 6,9 procent af alle nye biler

Blandt elbilerne er det især Volkswagen, som danskerne har svoret til. De to mest populære elbiler i maj måned blev således Volkswagen ID.4 og Volkswagen ID.3 med henholdsvis 146 og 143 nye eksemplarer på vejene.

Tredjemest solgte elbil i maj blev Hyundai Kona med 104 eksemplarer. Skodas nye Enyaq iV strøg ind på en fjerdeplads med 99 solgte eksemplarer.