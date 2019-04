Én dræbt: Kia og Hyundai undersøges for pludselige brande

Næsten tre millioner biler fra Kia og Hyundai risikerer at blive kaldt tilbage, efter biler er brudt i brand uden at have været involveret i uheld

Amerikanske myndigheder har åbnet to forskellige undersøgelser af bilproducenterne Kia og Hyundai efter at have modtaget mere end 3100 klager over pludseligt opståede brande i biler, som ikke har været involveret i ulykker, fra de to mærker.

Det skriver Associated French Press.

Episoderne har ifølge National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) relation til ét dødsfald og mere end 100 tilskadekomne til dato.

Undersøgelserne begyndte 29. marts, og nu risikerer op mod tre millioner biler fra de to fabrikanter at skulle en tur forbi et værksted. Konkret er der tale om 1,7 millioner biler af modellerne Kia Optima, Sorento og Soul, og 1,3 millioner eksemplarer af modellerne Hyundai Sonata og Santa Fe.

Dødsfaldet og 77 af de tilskadekomne har angiveligt relation til Kia-biler, mens 26 af de tilskadekomne tilskrives Hyundai-modeller.

Effektive reparationer

Hverken Hyundai eller Kia har responderet på henvendelser fra Associated French Press, men til news.com.au fortæller en talsperson fra Hyundai Australien, at hændelserne ser ud til at relatere sig til biler, som er bygget og solgt i Nordamerika.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Kia Danmark, at det udelukkende vedrører biler, som er solgt i USA og Canada.

NHTSA fik første gang kendskab til problemet med pludseligt opståede brande i bilerne i 2018, da det amerikanske center for bilsikkerhed, Center for Auto Safety (CAS), efterspurgte information om 'alle motor og ikke-motor relaterede brande', som har ramt biler fra de to producenter.

- Forhåbentligt vil dette føre til, at en tilbagekaldelse bliver iværksat så hurtigt som muligt. Realiteten er, at forlængede undersøgelser ikke beskytter Kia- og Hyundai-ejere – dette kræver tilbagekaldelse, som resulterer i effektive reparationer, lyder det i en pressemeddelelse fra Jason Levine, administrerende direktør i CAS, ifølge AFP.

Ifølge NHTSA er det ikke første gang, at Kia- og Hyundai-biler er ramt af pludseligt opståede brande. Organisationen siger, at omtrent 6 millioner biler fra de to mærker siden 2015 har været ramt, hvoraf 2,4 mio. har været tilbagekaldt til reparationer.

