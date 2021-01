'En fordel for bilisterne': Nu ændres disse regler

Fra årsskiftet gælder en ny frist for omregistrering af køretøjer, og det er godt nyt for bilister

En tidligere frist på tre uger ændres nu, så køretøjer fra 1. januar 2021 skal omregistreres inden for fire hverdage.

Det oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse, hvor de kalder ændringen 'en fordel for bilisterne'.

Det skyldes blandt andet, at der er udsigt til færre uoverensstemmelser mellem køber og sælger ved private bilhandler.

Konkret betyder ændringen, at fra årsskiftet skal virksomheder og borgere omregistrere et køretøj senest fire hverdage efter, at de har købt køretøjet. Hvis bilister af andre årsager ophører med at være ejer eller bruger af et køretøj, er fristen også fire hverdage. Tidligere var fristen på tre uger.

Den kortere frist indføres først og fremmest, så oplysningerne i Motorregistret er opdaterede, fordi de bliver ajourført hurtigere. Dermed sikres det, at alle afgifter bliver opkrævet korrekt. Derudover medvirker den kortere frist til at sikre, at sælger ikke skal betale de løbende afgifter på køretøjet i op til tre uger, selvom vedkommende allerede har solgt køretøjet, fordi den nye ejer ikke har omregistreret bilen.

Færre fejlsendte fartbøder

Fordi fartbøder sendes til den registrerede ejer af en bil, har det også tidligere været sådan, at man har kunnet risikere at få en fartbøde tilsendt, selvom man har solgt sin bil videre til en ny ejer, som har kørt for hurtigt.

Det skal fristen på fire dage lave om på, ligesom den skal sikre, at der opstår færre tvister mellem køber og sælger af et køretøj, efter handlen er indgået. Det har især betydning i handler mellem private borgere. Hvis private handler bil, og køber laver skader på bilen, før omregisteringen har fundet sted, er det sælgers forsikring, der skal dække. Motorstyrelsen modtager en række henvendelser om uenigheder efter bilhandler, men ved at sætte fristen for omregistrering ned, vil der opstå færre af den type sager.

- Fristen på tre uger stammer fra en tid, hvor omregistrering skete ved, at køber sendte et brev. Men i dag foregår omregistrering digitalt. Jeg vil derfor opfordre til, at man benytter vores nye app - Ejerskifte - som gør det hurtigt og sikkert at omregistrere køretøjer. Køber og sælger foretager omregistreringen sammen på ganske få minutter, og det er en fordel for alle parter, siger Jørgen Rasmussen, direktør i Motorstyrelsen, i pressemeddelelsen.

