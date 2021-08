En klassiker genoplives: Lille og hurtig

Synes du også, at biler var federe designet i gamle dage? Så er der rigtig gode nyheder på vej. Det britiske motorsportsfirma RML Group har nemlig sat sig for at genoplive den ikoniske Ferrari 250 GT. Det skriver Bil24.

Fænomenet hedder 'restomod', og betyder, at man 'restaurerer moderne'. Det handler om at bygge nye biler, med moderne teknologi, men ud fra gamle designs.

I dette tilfælde er det den lille Ferrari 250 GT SWB, det handler om. Designet har 62 år på bagen, og derfor har RML Group også tilset, at den nye model er smurt ind i moderne teknologi, der passer en 2021-bilist.

Den lille bil indeholder både navigation, aircondition, Apple Car Play med mere. Modellen er døbt 'Short Wheelbase', der betyder kort akselafstand, og henviser til bilens afstand mellem forreste og bagerste hjulpart.

Der er fart på

Lille er den, men tag ikke fejl af bilens evner. Inde bag motorhjelmen gemmer sig nemlig en splinterny v12-motor. Det er en motor med masser af kræfter, og den kan få den lille vogn til at accelerere fra 0 til 100 km/t på små fire sekunder. Modellen har en topfart på 300 km/t, så der er altså dømt sportsvogn for alle pengene.

Prisen for den hurtige sag er endnu uvis, men biler i den klasse er sjældent i den billige ende af skalaen. 'RML Short Wheelbase' er på markedet i starten af 2022, så du kan stadig nå at hæve pensionen, hvis dit hjerte banker for en klassiker.