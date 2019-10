Én p-plads siger du? 6,5 millioner kroner, tak

I storbyerne er der ofte kamp om parkeringspladserne, og det gælder ikke mindst i Hong Kong. Her har en unavngiven person købt en parkeringsplads på 12 kvadratmeter foran den 79 etager høje kontorbygning 'The Center' til hele 969.000 dollars, svarende 6,5 millioner kroner.

Det skriver CNN på baggrund af en historie fra South China Morning Post.

Det er forretningsmanden Johnny Chueng, som har solgt parkeringspladsen foran kontorbygningen, som ligger centralt i Hong Kong. Firmaer som DBS Bank og Robertsons Solicitors har kontor i bygningen.

At parkeringspladser er eftertragtede i Hong Kong er vist ingen overdrivelse, for købsprisen på denne p-plads er tre gange så høj som den gennemsnitlige boligpris i Hong Kong.

Cheung fortæller, at det er den sidste af i alt fire parkeringspladser ved The Center, som han har haft til salg. De andre tre blev også solgt for sekscifrede beløb i dollars.

Ultrarige køber alt

Hong Kong er blandt de mest befolkede øer i hele verden, så der er pres på både boligmarkedet og parkeringspladserne.

Den tidligere rekordholder for den dyreste parkeringsplads i byen var en plads foran Kowloon-bygningen, som indeholder luksuslejligheder. Her blev en p-plads i 2018 solgt for 760.000 dollars, svarende til cirka 5,1 millioner kroner.

Det skorter altså ikke med personer, som er villige til at bruge ekstremt mange penge på p-pladser.

- Gode eller dårlige tider, der er stadig ultrarige personer, som betaler det nødvendige for at få, hvad de vil have, siger James Mak, som er salgsdirektør for Midland Commercial til South China Morning Post.

- Der er ikke mange p-pladser til salg ved de centrale kontorbygninger, så priserne har altid været høje, siger han.

