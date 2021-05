En ud af fem skrotter elbilen igen

Elbilsejere giver fortabt og skifter tilbage til benzindrevet, hvis det er for svært at få opladt bilen

Udbuddet af elbiler stiger markant og vi køber som aldrig før de grønne biler. Men trods den stigende interesse for de miljøvenlige biler, viser en ny undersøgelse fra University of California, at 16 procent af dem, som kørte elbil, valgte en benzinbil, næste gang de købte bil. Samtidig lå dette tal for hybridbilsejere på omkring 20 procent.

Det skriver Teknikens Värld.

- Svarene afslører, at den største grund til ikke at fortsætte med at køre elbil har noget at gøre med opladningsmulighederne, skriver forskerne Scott Hardman og Gil Tal, som er ansvarlige for undersøgelsen, i deres rapport.

Af de mere end 14.000 adspurgte personer havde 70 procent ikke adgang til ladestationer tæt ved hjemmet, mens lidt færre heller ikke havde adgang til opladning ved arbejdspladsen.

Tesla-ejere hænger ved

Undersøgelsen er baseret på mere end 4000 husstande i staten Californien, som mellem 2012 og 2018 havde købt en elbil. De adspurgte californiere fortæller i studiet, at fravalget af elbilen var forbundet med begrænsede opladningsmuligheder samt færre parkeringsmuligheder.

Mens parkeringsproblemer og mangel på ladestationer var gennemgående temaer i de adspurgtes svar, sås der også en anden tendens. Tesla-ejere tilhørte nemlig den gruppe af de adspurgte, som i mindre grad valgte bilen fra til fordel for en fossildrevet.

Et resultat, der sikkert glæder elbilgiganten Elon Musk