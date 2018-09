Endnu en tysk storby forbyder dieselbiler

Luften i Tysklands femtestørste by er så snavset, at ældre dieselbiler bliver forbudt

Tusindvis af tyske bilister er nødt til at omstille sig på en ny virkelighed.

En domstol tvinger Frankfurt til at forbyde dieselbrændstof - fordi luften i byen er for snavset.

Onsdagens dom i Wiesbadens forvaltningsdomstol var tydelig: Fra februar 2019 er der dieselforbud i visse områder af Frankfurt am Main, den største by i delstaten Hessen og Tysklands femtestørste. Det skriver Spiegel Online.

Det er biler, der kun har EU's miljønorm Euro 4 eller ældre, som får kørselsforbud. Forbuddet gælder også benzinkøretøjer, som har normerne 1 og 2, skriver Frankfurter Allgemeine.

Det er den tyske miljøorganisation, Deutsche Umwelthilfe (DUH), der har sagsøgt Hessen for ikke at overholde EU-grænseværdierne for det udstødningsgasforurenende nitrogenoxid i fire byer i delstaten.

Hamborg var den første by, der indførte restriktioner for ældre dieselbiler - men kun på relativt korte vejstrækninger. Køretøjer, der ikke overholder Euro Standard 6 må ikke bruge to stærkt anvendte gader i hansestaden siden slutningen af ​​maj. Fra begyndelsen af ​​2019 vil der også være forbud mod at køre ældre dieselbiler i Stuttgart.

De tre andre byer i Hessen, der er i DUHs søgelys for at overskride grænseværdierne, er Wiesbaden, Darmstadt og Offenbach. Her har der endnu ikke været afholdt retssager.