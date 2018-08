Endnu et forsikringsselskab vil give rabat til alle, der lader sig overvåge

To danske selskaber tilbyder rabat til gengæld for en sladrehank i bilen, og Tryg udvider nu sit tilbud, så alle aldersgrupper kan tjene penge på at køre pænt

På de forsinkede morgenture til arbejde, i motorvejens overhalingsbane og i øjeblikket, hvor det kræver et ekstra tryk på pedalen at nå over krydset, før lyset skifter.

Ville du i disse situationer klare frisag, hvis der sad en repræsentant for dit forsikringsselskab på passagersædet? I så fald vil selskaberne i stigende grad give rabat. Tryg, der det seneste år har testet en 'sladrehank' til unge, udvider nu sit tilbud, så alle aldersgrupper kan være med. Det skriver Danmarks Radio.

Dermed er der nu to danske selskaber, der tilbyder rabat til gengæld for at få lov til at køre med kunderne i trafikken. Også Alka har i en årrække tilbudt sine kunder en lignende ordning.

Kørebonus for hver tur

I praksis fungerer sladrehankene ved, at en lille boks installeres i bilen. Ved hjælp af denne kan Alka udlæse bilens acceleration, deceleration, hastighed og lokation via en GPS.

Trygs boks kan det samme og lidt til, da man her også holder øje med, hvordan føreren bruger bremsepedal og speeder samt motorens omdrejningstal.

Hos Tryg får føreren en kørebonus for hver tur, han kører bedre end forventet, og ifølge DR har selskabets unge kunder på den måde sparet 15 procent på forsikringen det seneste år. Det er muligt at spare op til 30 procent, og kører bilisten ringere end forventet, forbliver præmien den samme, som da forsikringen blev købt.

Alka reklamerer med, at man sparer 25 procent på sin forsikring alene ved at få boksen installeret. Til gengæld risikerer man så at skulle betale en hel del mere i selvrisiko, hvis man er skyld i et uheld, og boksen viser, at man kørte mere end 5 km/t. for stærkt. For hver km/t., man i ulykkesøjeblikket overskrider grænsen yderligere, lægges 1000 kroner til selvrisikoen.

Skal få os til at køre bedre

Alka har tilbudt sladreboksen i 13 år, og Finans.dk skrev tilbage i 2015, at de cirka 7000 bilister, der på det tidspunkt havde installeret boksen, ikke kørte pænere af den grund. Hos Tryg er koncerndirektør Johan Kirstein Brammer dog optimistisk.

- Vi kan se tendenser til færre skader for de her kunder. Så de kører altså pænere i trafikken. Og det var præcis det, vi håbede på, siger Johan Kirstein Brammer til DR.

Trygs boks adskiller sig fra Alkas ved at spille sammen med en smartphone-app, så føreren hele tiden kan følge med i, hvordan han kører. Det skal være en motivationsfaktor og kan - måske - få ham eller hende til at køre bedre, vurderer adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen fra Roskilde Universitet.

- Der findes en række studier produceret af forsikringsmarkedet, som vi ikke rigtig ved, om vi kan stole på. Men vi ved, at programmer, der måler på adfærden frem for resultater, i det her tilfælde trafikuheld, er bedre til at ændre folks adfærd, siger han til Danmarks Radio.

