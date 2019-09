Endnu flere danske biler ramt: Batterier kan bryde i brand

Som Ekstra Bladet onsdag kunne fortælle kan flere tusinde Ford-modeller, som er blevet solgt i Danmark, potentielt være ramt af en fejl, som gør, at batteriet i bilen bryder i brand - selv når bilen er stille.

Men nu har Ford Danmark opjusteret tallet af danske biler, som potentielt kan have fejlen og derfor tilbagekaldes, fra 4791 ramte biler til 7878 ramte biler.

Det oplyser Ford Danmark til Ekstra Bladet.

De potentielt berørte modeller er Mondeo, Galaxy og S-Max produceret i en periode fra 2014 til 2019 i Valencia i Spanien.

Ford Danmark er allerede begyndt at tage kontakt til de danske ejere af de berørte modeller, og alle ejerne af de næsten 8000 biler vil få direkte besked fra Ford.

- Enhver handling, der udføres på de berørte biler, er gratis og dækkes af Ford. Det vigtigste for Ford er, at vores kunder fortsat kan være trygge ved deres Ford, oplyste Lene Dahlquist, pressechef i Ford Danmark, onsdag til Ekstra Bladet.

Alle Ford-kunder kan desuden tjekke, om deres egen bil skulle være berørt via registrerings- eller stelnummeret på Fords side her.

Batteriet kan antænde

De mange biler tilbagekaldes, fordi der er fare for, at batterierne kan antændes - selv når bilen holder stille og er uden for opsyn.

'Der kan opstå en potentiel lækage af batterisyre omkring minuspolen på batteriet, som med tiden kan forårsage fremkomst af kobbersulfat. Dette kan igen give et ledende lag under batteriovervågningssensoren og skabe en lav modstand. Den øgede strømning på grund af lav modstand kan lave en lille overgang til stel, hvilket kan forårsage en temperaturstigning til de omgivende materialer og varme disse op til et punkt, hvor de antændes,' lyder Ford Danmarks tekniske forklaring af problemet.

