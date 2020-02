Enestående Porsche udstilles i Danmark: Her kan du se den

Er du fan af Lego og Porsche, skal du overveje at tage forbi Lego World 2020, som foregår i Bella Center Copenhagen fra 13.- 16. februar.

Her vil der blandt meget andet blive udstillet en ganske særlig Porsche.

Den utraditionelle Porsche 911 RSR, som du kan se på billederne her i artiklen, er en blanding af ægte Porsche og Legoklodser. Racer-911'eren er bygget i størrelse 1:1 og består af 50 procent Legoklodser og 50 procent original Porsche. Bilen er blevet til i et samarbejde mellem Porsche og Lego.

Se også: Ejet af royal: Køb vanvids-Lamborghini for 40 millioner

Bilen er ejet af Porsche og har stået udstillet i Volkswagens showroom Autostadt i Wolfsburg. Porschen har tidligere været udstillet på Lego World i Holland og til 24-timers løb på Nürburgring i Tyskland.

Udgangspunktet er en 'almindelig' Porsche 911 RSR, som først er blevet gennemskåret på midten. Herefter er bilen bygget op igen i en præcis kopi med den anden halvdel bestående af cirka 350.000 Legoklodser. Det har taget over 1000 timer at bygge den unikke Porsche 911 RSR, som du altså nu kan se i Bella Center.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På billedet kan man tydeligt se kontrasten mellem Lego-delen og den reelle Porsche-bil. Foto: PR

Byg bus selv

Lego-Porschen er ikke det eneste automobile islæt, der kan findes under Lego World 2020. Et andet sted på udstillingen kan børn og voksne således få lov selv at bygge med på en fire meter lang Lego Friends-bus.

Her er konceptet, at de besøgende bygger deres egen lille karosseridel, som bliver til en del af bussen, På den måde bygges bussen op over de fire dage, hvor Lego World finder sted.

Porsche og Legos samarbejde har også kastet modeller af sig, som man kan få lov at samle derhjemme i stuen. Blandt andet findes 911 RSR også i et sæt med 1580 dele, som man alle får fornøjelsen af at samle.

Se også: Gigant vil printe bildele efter din stemme