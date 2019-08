Eneste eksemplar: Dansk Porsche solgt for stort millionbeløb

En Porsche 550 Spyder er en særdeles eftertragtet bil for samlere, og modellen er blandt andet kendt for, at filmstjernen James Dean mistede livet i én.

For nyligt blev et, set med danske øjne, helt unikt eksemplar af de i alt 40 biler af letvægtsudgaven 550A Spyder, der blev bygget af Porsche tilbage i 1950'erne, solgt på auktion.

Det skriver Bilmagasinet.dk.

Eksemplaret med produktionsnummer '15' blev som den eneste af sin slags solgt fra ny i Danmark. Bilen er født med chassisnummer '0121', og Porschen blev færdigbygget til sin danske ejer, Preben Andersen, i marts 1957.

Nu er bilen blevet solgt på auktion hos RM Sothebys for 3,38 millioner euro, svarende til 25,2 millioner danske kroner.

Omtumlet tilværelse

Det eksemplar af Porsche 550A Spyder, som Preben Andersen købte, blev dekoreret med et dannebrogsflag på fronten og blev brugt til race.

Med Julius Voigt-Nielsen bag rattet vandt bilen blandt andet et løb på den nu nedlagte Roskilde Ring.

Sidenhen blev bilen solgt til en ny britisk ejer, John Manussis, som boede i Kenya.

Bilen skiftede ejer et par gange i Afrika, hvor den også blev malet blå, inden 550'eren i 1978 kom tilbage til Europa. En italiener købte den og ejede den i 31 år. I 2012 besluttede en ny ejer at restaurere bilen tilbage til det udseende, den havde, da den kørte på Roskilde Ring.

Restaureringen tog fire år, og siden har bilen kun kørt 100 kilometer, og nu har den endnu en gang fået ny ejer.