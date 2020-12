Engang var denne bil helt uhørt: Nu har de bygget en million

Kunne man rejse tilbage i tiden til 1970'erne og 1980'erne og fortælle datidens Porsche-entusiaster, at en af mærkets vigtigste modeller efter årtusindeskiftet ville være en stor luksuriøs firehjulstrækker, ville entusiasterne nok have kigget på dig i vantro - både over dit budskab om Porsche, og hvorfor du dog valgte at rejse tilbage i tiden for at fortælle netop det.

Ikke desto mindre har det vist sig at være en særdeles god beslutning, at Porsche i slutningen af 1990'erne i samarbejde med Volkswagen tog de første spæde skridt i udviklingen af, der skulle vise sig at blive Cayenne-modellen.

Her næsten to årtier efter bilens lancering har modellen rundet én million byggede eksemplarer - til sammenligning tog det 54 år, før den ikoniske Porsche 911 nåede samme produktionstal.

Eksemplar nummer én million blev en 'Carmine Red'-farvet Porsche Cayenne, som rullede ud af produktionslinjen i Bratislava i Slovakiet for nylig, inden den blev overdraget til dens tyske ejer.

Her ses eksemplar nummer en million af Porsche Cayenne. Foto: Porsche

Ud af en krise

I starten af 1990'erne var Porsche økonomisk et helt andet sted, end de er i dag. Ved årsskiftet til 1993 lød underskuddet på 240 millioner D-mark.

Det hjalp, at Boxster-modellen blev lanceret i 1996, men det var først, da Cayenne-modellen blev præsenteret i 2002, at skuden vendte for det tyske adelsmærke.

Cayenne-modellen 'hjalp med at trække firmaet ud af en krise,' lyder det med Porsches egne ord.

Eksemplar nummer 250.000 af Porsche Cayenne blev bygget i år 2009, og nu 11 år senere har tyskerne rundet en million eksemplarer af SUV'en.

I dag kan modellen fås både med benzin- og dieselmotor samt som hybridbil.

- Biler vil blive anderledes over de næste 10 år. Cayenne-modellen vil fortsætte dens rejse og vedblive at være den bedste SUV i sit segment, siger Hans-Jürgen Wöhler, vicepræsident for SUV-modellerne i Porsche, i pressemeddelelsen.

